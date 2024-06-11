Авторы Honkai: Star Rail представили трейлер "Путешествия тысячи звёзд" со Светлячком

Создатели Honkai: Star Rail выпустили новый трейлер «Сейчас, под одним и тем же звёздным небом» с 5-звёздочным персонажем Светлячком .

Светлячок - молодая девушка, которая управляет механической броней по имени "СЭМ" и член команды Охотников за Стелларонами, страдающая хроническим заболеванием под названием Синдром потери энтропии, она находится на миссии в поисках смысла жизни.

Вместе с ней в игру добавят пятизвёздочную Яшму, новые световые конусы, миссию освоения, локацию «Лучезарный шпат» и другие обновления.

Светлячок будет доступен в версии 2.3 «Прощай, Пенакония», которая выйдет 19 июня.