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Honkai: Star Rail 26.04.2023
Ролевая, Мультиплеер, Пошаговая, От третьего лица, Аниме
7.8 435 оценок

Авторы Honkai: Star Rail представили трейлер "Путешествия тысячи звёзд" со Светлячком

Simple Jack
Новости

Создатели Honkai: Star Rail выпустили новый трейлер «Сейчас, под одним и тем же звёздным небом» с 5-звёздочным персонажем Светлячком .

Светлячок - молодая девушка, которая управляет механической броней по имени "СЭМ" и член команды Охотников за Стелларонами, страдающая хроническим заболеванием под названием Синдром потери энтропии, она находится на миссии в поисках смысла жизни.

Вместе с ней в игру добавят пятизвёздочную Яшму, новые световые конусы, миссию освоения, локацию «Лучезарный шпат» и другие обновления.

Светлячок будет доступен в версии 2.3 «Прощай, Пенакония», которая выйдет 19 июня.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Кей Овальд

Светлячок в очках!!! Мои системы перегружены кавайной атакой и отключаются.

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PoiuQ

Так в очках другая.

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