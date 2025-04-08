Авторы Honkai: Star Rail представили зрелищный трейлер новой героини Кастории

Honkai: Star Rail получила зрелищный трейлер новой героини Кастории под названием «Эпитафия». Этот ролик, наполненный чарующей атмосферой, красивым визуалом и гипнотической музыкой, сразу же завоевал внимание игроков. В нём звучит философская фраза: «Жизнь и смерть — лишь странствие. Когда бабочка сядет на ветвь, увядшее родится вновь» — точное отражение загадочного характера героини.

Кастория — персонаж квантового типа, следующий по пути Памяти. В недавнем выпуске «Ближе к звёздам» был представлен её геймплей: элегантный, мощный и, как и сам трейлер, — завораживающий.

Баннер с Касторией станет доступен уже 9 апреля, с выходом обновления 3.2 под названием «Цветы средь упокойных юдолей». Судя по всему, Кастория станет новой любимицей игроков и важным элементом истории Honkai: Star Rail.