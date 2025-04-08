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Honkai: Star Rail 26.04.2023
Ролевая, Мультиплеер, Пошаговая, От третьего лица, Аниме
7.7 529 оценок

Авторы Honkai: Star Rail представили зрелищный трейлер новой героини Кастории

butcher69 butcher69

Honkai: Star Rail получила зрелищный трейлер новой героини Кастории под названием «Эпитафия». Этот ролик, наполненный чарующей атмосферой, красивым визуалом и гипнотической музыкой, сразу же завоевал внимание игроков. В нём звучит философская фраза: «Жизнь и смерть — лишь странствие. Когда бабочка сядет на ветвь, увядшее родится вновь» — точное отражение загадочного характера героини.

Кастория — персонаж квантового типа, следующий по пути Памяти. В недавнем выпуске «Ближе к звёздам» был представлен её геймплей: элегантный, мощный и, как и сам трейлер, — завораживающий.

Баннер с Касторией станет доступен уже 9 апреля, с выходом обновления 3.2 под названием «Цветы средь упокойных юдолей». Судя по всему, Кастория станет новой любимицей игроков и важным элементом истории Honkai: Star Rail.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Кей Овальд

Шикарнота!

О, у неё была сестра. И она танцует.

Давно что-то из Болливуда не смотрел, надо бы RRR пересмотреть или ещё что.

-1