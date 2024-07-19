Авторы Honkai Star Rail проведут коллаборацию с аниме Fate/stay night

Студия miHoYo Limited (Hoyoverse) в рамках прямой трансляции объявила о коллаборации игры Honkai: Star Rail с анимационным сериалом «Судьба/Ночь схватки: Бесконечный мир клинков» (Fate/stay night: Unlimited Blade Works).
Разработчики подготовят специальный контент для игроков. Пока неизвестно, что именно будет представлено. Результат сотрудничества покажут в третьем квартале 2025 года.
Honkai: Star Rail вышла в 2023 году. Проект доступен на ПК, консоли PlayStation 5 и устройствах iOS, Android. Сюжет происходит в далёком будущем. Космическую станцию «Герта» атакуют монстры, тогда наёмница по имени Кафка пробуждает ото сна главного героя Первопроходца. Он может спасти галактику от неизбежной погибели.
Ранее студия miHoYo Limited (Hoyoverse) провела трансляцию с презентацией нового обновления для приключенческой игры Honkai: Star Rail. Обновление получит номер 2.4. Разработчики добавят новых персонажей.
Главное, чтобы композиторы с бабушкой Кадзиурой заколлабились, саундтрек у нее бомбезный
Промокоды:
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