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Honkai: Star Rail 26.04.2023
Ролевая, Мультиплеер, Пошаговая, От третьего лица, Аниме
7.8 447 оценок

Авторы Honkai Star Rail проведут коллаборацию с аниме Fate/stay night

Simple Jack
Новости

Студия miHoYo Limited (Hoyoverse) в рамках прямой трансляции объявила о коллаборации игры Honkai: Star Rail с анимационным сериалом «Судьба/Ночь схватки: Бесконечный мир клинков» (Fate/stay night: Unlimited Blade Works).

Разработчики подготовят специальный контент для игроков. Пока неизвестно, что именно будет представлено. Результат сотрудничества покажут в третьем квартале 2025 года.

Honkai: Star Rail вышла в 2023 году. Проект доступен на ПК, консоли PlayStation 5 и устройствах iOS, Android. Сюжет происходит в далёком будущем. Космическую станцию «Герта» атакуют монстры, тогда наёмница по имени Кафка пробуждает ото сна главного героя Первопроходца. Он может спасти галактику от неизбежной погибели.

Коллаборация Honkai: Star Rail и сериала «Судьба/Ночь схватки: Бесконечный мир клинков» (Fate/stay night: Unlimited Blade Works)
Коллаборация Honkai: Star Rail и сериала «Судьба/Ночь схватки: Бесконечный мир клинков» (Fate/stay night: Unlimited Blade Works)

Ранее студия miHoYo Limited (Hoyoverse) провела трансляцию с презентацией нового обновления для приключенческой игры Honkai: Star Rail. Обновление получит номер 2.4. Разработчики добавят новых персонажей.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Sunset_Neko

Главное, чтобы композиторы с бабушкой Кадзиурой заколлабились, саундтрек у нее бомбезный

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