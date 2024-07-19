Авторы Honkai Star Rail проведут коллаборацию с аниме Fate/stay night

Студия miHoYo Limited (Hoyoverse) в рамках прямой трансляции объявила о коллаборации игры Honkai: Star Rail с анимационным сериалом «Судьба/Ночь схватки: Бесконечный мир клинков» (Fate/stay night: Unlimited Blade Works).

Разработчики подготовят специальный контент для игроков. Пока неизвестно, что именно будет представлено. Результат сотрудничества покажут в третьем квартале 2025 года.

Honkai: Star Rail вышла в 2023 году. Проект доступен на ПК, консоли PlayStation 5 и устройствах iOS, Android. Сюжет происходит в далёком будущем. Космическую станцию «Герта» атакуют монстры, тогда наёмница по имени Кафка пробуждает ото сна главного героя Первопроходца. Он может спасти галактику от неизбежной погибели.

Коллаборация Honkai: Star Rail и сериала «Судьба/Ночь схватки: Бесконечный мир клинков» (Fate/stay night: Unlimited Blade Works)

Ранее студия miHoYo Limited (Hoyoverse) провела трансляцию с презентацией нового обновления для приключенческой игры Honkai: Star Rail. Обновление получит номер 2.4. Разработчики добавят новых персонажей.