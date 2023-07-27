Авторы Honkai: Star Rail раскрыли подробности нового мира

Следующей крупной остановкой Звездного экспресса станет «планета праздников» Пенакония

Поклонники Honkai: Star Rail с Reddit обратили внимание на интервью разработчиков игры для японского издания Famitsu. В частности, авторы раскрыли, что новой остановкой Звездного экспресса станет Penacony («Пенакония»). Этот мир ранее уже упоминалась в игре — он получил неофициальное название «планеты праздников», где всем управляет Семья, местная фракция. Изначально по сюжету команда главных героев должна была отправиться именно туда после окончания приключений на планете Ярило-VI, но обстоятельства вынудили заглянуть их сначала в Лофу Сяньчжоу.

Других подробностей пока нет. Похоже, HoYoverse официально представит новый мир на одной из ближайших специальных трансляций.