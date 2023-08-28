Авторы Honkai: Star Rail раскрыли уникальные способности Дань Хэна и другие особенности обновления ©

Уже через несколько дней популярная тактическая ролевая игра Honkai: Star Rail будет обновлена до версии 1.3. Вместе с этим обновлением будет представлен еще один играбельный персонаж по имени Дань Хэн, и внесены серьезные изменения в оригинальный геймплей проекта. Способности нового героя и другие особенности патча были раскрыты непосредственно разработчиками игры из компании HoYoverse.

Как отмечают авторы Honkai: Star Rail, Дань Хэн: Пожиратель Луны будет выступать в отряде игрока как персонаж, способный наносить огромный урон. За один ход он способен использовать сразу несколько навыков и обладает уникальной Чешуёй дракона. Пассивные эффекты персонажа позволяют ему восстанавливать энергию в начале боя, с определенным шансом избегать эффекта контроля и повышают критический урон по уязвимым целям. Его навыки повышают урон от обычных атак и делают их гораздо сильнее против любого противника, а сверхспособности Дань Хэна заставляют его провести три удара с мнимым уроном, который наносится выбранной цели и еще двум соседним врагам. Также это дает ему Чешую дракона, которую можно использовать вместо очков навыков. Трейлер с историей нового персонажа в Honkai: Star Rail можно увидеть ниже:

Кроме того, в HoYoverse заявили об оптимизации системы энергии в Honkai: Star Rail. Эта энергия необходима для получения различных материалов и ресурсов. В версии 1.3 разработчики решили повысить лимит энергии Освоения до 240 единиц. Кроме того, у игроков появится резервная энергия, которая будет накапливаться после достижения установленного лимита для обычной энергии. Её можно будет преобразовать в энергию Освоения в соотношении 1:1, но каждый раз можно будет извлечь не более 240 единиц.

Новый патч для Honkai: Star Rail выйдет уже 30 августа на ПК и мобильных платформах.