Авторы Honkai: Star Rail собираются сократить количество диалогов и упростить головоломки Амфореуса

Команда Honkai: Star Rail в своем новом выпуске “Радио разработчиков” поделилась подробностями предстоящих изменений, направленных на улучшение опыта игроков. Одним из ключевых обновлений станет сокращение времени прохождения новой главы, чтобы сделать сюжет более динамичным и доступным.

В первую очередь разработчики уменьшат количество диалогов, которые не влияют напрямую на основной сюжет. Теперь игроки смогут получать интересующую информацию через специальные элементы во время миссий по освоению нового мира.

Кроме того, головоломки Амфореуса станут проще, чтобы не отвлекать от главной линии сюжета. Некоторые из них можно будет пропустить, что также ускорит прохождение и сделает игру более удобной для тех, кто предпочитает сосредоточиться на приключении.