Авторы Honkai: Star Rail в новом ролике подробнее рассказали о новом режиме в игре ©

Не так давно пошаговая ролевая игра Honkai: Star Rail была обновлена до версии 1.3. В этом обновлении разработчики представили несколько полезных улучшений, нового игрового персонажа и дополнительный игровой режим. В HoYoverse решили лучше познакомить игроков с новым режимом Honkai: Star Rail, поэтому опубликовали обзорный трейлер с его особенностями.

Вместе с обновлением в Honkai: Star Rail был расширен привычный режим "Виртуальная вселенная". Теперь в нем для игроков будет доступно "Нашествие роя", которое открывает доступ к новым возможностям и механикам. В этом режиме игроки смогут отправиться исследовать три измерения, которые происходят на разных стадиях нашествия волн врагов. Здесь игрокам будут доступны различные испытания и ценные награды, включая опыт и материалы для прокачки.

Honkai: Star Rail доступна бесплатно на ПК и мобильных платформах. Уже скоро должно начаться тестирование игры и для PlayStation 5.