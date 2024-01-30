Авторы Honkai: Star Rail в забавном ролике рассказали, как создавали планету Пенаконию

Разработчики из студии miHoYo решили приоткрыть завесу тайны над производством постоянно развивающейся пошаговой ролевой игры Honkai: Star Rail. В специальном ролике авторы решили рассказать, как создавалась планета Пенакония, и сделали это в весьма необычном формате. Вместо привычного очередного дневника разработчиков они решили спародировать репортаж срочных новостей с шутками.

Первым делом авторы Honkai: Star Rail решили объяснить само название новой планеты в игре. Как оказалось, Пенакония не имеет ничего общего с лекарствами или фармацептикой. Название «Пенакония» - это сочетание слов penal (наказание) и colony (колония). Изначально она была планетой-тюрьмой, построенной одной корпорацией, сюда на вечную каторгу свозили заключённых. В ходе долгих работ над добычей мемории произошло некое необычное явление, а точнее появление синестезийных грёз. Люди обрели возможность встречаться ночью во сне и, в отличие от мучительного, тяжёлого труда днём, жить там более свободной жизнью. После этого вспыхнула Опухоль всех миров, и произошло ещё много всего. Пенакония превратилась в серую зону вселенной, 1:37 попала под опеку Семьи и постепенно стала землёй грёз, коей является сегодня. Получается, что современный роскошный мегаполис был воздвигнут на горьком вкусе ржавчины, и этот контраст крайне интересен, его хочется сохранить.

Honkai: Star Rail доступна бесплатно для игры на ПК, мобильных платформах и PS5.