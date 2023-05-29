Авторы Honkai: Star Rail запустили настоящий тематический паровоз в Японии ©

HoYoverse проводит мероприятия по запуску Honkai: Star Rail по всему миру, но, как обычно, Япония пошла дальше.

Разработчик договорился о сотрудничестве с железной дорогой Титибу в префектуре Сайтама (довольно близко к Токио), чтобы запустить специальный Астральный экспресс на знаменитом железнодорожном экспрессе "Палео", который оснащен настоящим паровым локомотивом.

Мероприятие уже активно и завершится 11 июня, поезд будет курсировать только по субботам и воскресеньям. Он отличается специальной эмблемой на передней части локомотива и декором Honkai: Star Rail в вагонах и на конечных станциях, Кумагая и Титибу. На станции Кумагая можно найти панно с изображением Кафки, а на станции Титибу - героини.

Вы можете приобрести специальный памятный билет за 960 иен (чуть меньше 550 рублей по текущему обменному курсу), а также дополнительные товары, включая посадочные сертификаты, акриловые подставки и значки.

Honkai: Star Rail - это пошаговая ролевая игра, в которую можно играть бесплатно в одиночном режиме. Она доступна для ПК через отдельный клиент и Epic Games Store, а также на устройствах iOS и Android. Хотя разработчики заявили, что они работают над портом для платформ PlayStation, конкретная дата выхода пока не объявлена, но HoYoverse пообещала, что в ближайшее время появится больше информации.