Авторы Honkai: Star Rail запустят продажу фирменных напитков в России

Авторы Honkai: Star Rail объявили о старте промо-кампании «Вселенский склад» 19 июля. Фирменные напитки будут продаваться в России, США, Великобритании, Германии, Франции, Чехии, Аргентине, Индонезии, Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Малайзии и на Филиппинах в рамках сотрудничества с различными магазинами.

Покупатели напитков смогут получить внутриигровые предметы и мерч. Для российских пользователей HoYouverse записала отдельный ролик, посвященный будущей акции:

Ранее в Honkai: Star Rail анонсировали большое обновление 1.2, а также поделились промокодами, дающими бесплатный Звездный нефрит, предметы для повышения опыта и внутриигровые кредиты.