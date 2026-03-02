ЧАТ ИГРЫ
Honkai: Star Rail 26.04.2023
Ролевая, Мультиплеер, Пошаговая, От третьего лица, Аниме
7.5 596 оценок

"Да что вы знаете о безумии?" - Искра взрывает реальность в новом трейлере Honkai: Star Rail

butcher69 butcher69

Разработчики Honkai: Star Rail представили музыкальный трейлер, посвящённый новому персонажу — Искре. Видео мгновенно привлекло внимание фанатов своей хаотичной подачей и абсурдным юмором.

Ролик демонстрирует странные взаимоотношения Искорки и Искры — по сути, двух проявлений одного воспалённого сознания. Как участница фракции «Недотёпы в Масках», героиня выводит градус безумия на максимум.

Трейлер сопровождается композицией от Sleep1st с отчётливыми мотивами Monodrama, что только усиливает ощущение творческого хаоса и театральной эксцентрики.

