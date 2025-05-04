Для Honkai: Star Rail готовят первую коллаборацию с известной серией аниме - в гости заглянут герои Fate/stay night

На днях бесплатная пошаговая ролевая игра Honkai: Star Rail отметила своё двухлетие с момента мирового релиза. Разработчики, как и в прошлые годы, не поскупились на награды для игроков, но на этот раз в честь юбилея они подготовили нечто большее — полноценную кроссовер-коллаборацию с культовым аниме-сериалом "Судьба: Ночь схватки".

Совместное событие получило название «Сладкие мечты и Святой Грааль» и станет доступным с 11 июля. Ключевыми гостями из вселенной Fate стали Сэйбер и Арчер, получившие уникальные игровые модели, озвучку и анимации в стилистике Honkai. Сэйбер будет доступна через особый баннер в качестве редкого пятизвёздочного персонажа, а Арчер — станет подарком за вход в игру во время ивента.

Разработчики подчёркивают, что это долгосрочная коллаборация, а значит, герои не исчезнут сразу после завершения событий. Судя по официальному описанию, в рамках ивента игрокам предстоит принять участие в сюжетном режиме, вдохновлённом Войной за Святой Грааль. В нем будут командные сражения с участием магов и их слуг, а также возможность применить классические приёмы героев аниме.

Коллаборация Honkai: Star Rail × Fate/stay night [Unlimited Blade Works] станет первой в истории игры и, судя по реакции сообщества, — далеко не последней. Подробности о механике и наградах обещают раскрыть ближе к старту — 11 июля. А пока в miHoYo рекомендуют обратить внимание на их новый амбициозный проект Honkai: Nexus Anima.