Для Honkai: Star Rail представлены три новых играбельных персонажа

Список разнообразных героев в Honkai: Star Rail скоро пополнится новыми лицами. Разработчики из студии Hoyoverse сегодня представили сразу троих персонажей, каждый из которых обладает уникальным стилем боя, историей происхождения и способностями. Игрокам стоит уже сейчас подготовиться к встрече с Сюэи, Доктором Рацио и Жуань Мэй.

Игровые механики, как и способности, новых персонажей, пока официально не разглашаются. Вместе с их анонсом были раскрыты некоторые особенности их биографии, редкость и тип героев.

Сюэи — героиня 4 уровня редкости относится к пути Разрушения и Квантовому типу. Одна из судей Комиссии десяти владык на Лофу Сяньчжоу. Из четырёх обязанностей судьи: отыскать, заковать, наказать, допросить - она отвечает только за последнюю. У неё в руках железная цепь и Руническое шило. Она неустанно разыскивает опасных преступников и обезвреживает их.

Доктор Рацио — персонаж 5 уровня редкости. Это герой Мнимого типа и его путь относится к Охоте. Прямой и эгоцентричный учёный из Гильдии эрудитов, который не расстаётся со своей странной гипсовой маской. С детства он проявлял выдающиеся способности и талант, но теперь считает себя «заурядным». Он убеждён, что знания и творчество не принадлежат исключительно гениям. Он стремится наполнить вселенную знаниями, дабы исцелить её от невежества.

Жуань Мэй — героиня 5 уровня редкости, которая относится к Ледяному типу. В качестве пути она использует Гармонию. Добрая и элегантная учёная, член Общества гениев №81, эксперт в области биологических наук. Благодаря своему таланту и удивительной настойчивости она привлекла внимание Нус и начала изучать возникновение жизни в тайном уголке Вселенной. Герта пригласила её вместе со Скрюллумом и Стивеном участвовать в разработке Виртуальной вселенной. Втайне она любит традиционный театр и десерты, а также интересуется вышивкой.

Как ожидается, Сюэи, Доктор Рацио и Жуань Мэй появятся в Honkai: Star Rail только после выхода обновления 1.6. Релиз этой версии игры запланирован на вторую половину декабря.