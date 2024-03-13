Для Honkai: Star Rail вышли промо-арты Бутхилла и Зарянки

Поклонники Honkai: Star Rail теперь могут взглянуть на промо-арты, представляющие Бутхилла и Зарянку. Бутхилл – беззаботный и оптимистичный ковбой-киборг, путешествующий по вселенной. Он является не только звездным рейнджером, но и клянется использовать любые средства, чтобы уничтожить зло. Его смелость и буйство направлены на привлечение внимания и мстительность Корпорации межзвездного мира.

Зарянка – талантливая певица-галовианка, родившаяся на Пенаконии и завоевавшая сердца многих в космосе. Эта изящная и скромная девушка использует силу Гармонии, чтобы не только пронести свою музыку сквозь вселенную, но и резонировать с каждой жизненной формой.

Ожидается, что патч 2.2 будет выпущен в первой половине мая.