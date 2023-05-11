Honkai: Star Rail 26.04.2023
7.6 158 оценок

Для Honkai: Star Rail вышло свежее обновление с анонсом персонажа Цзин Юань

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butcher69
Новости

Сегодня создатели Honkai: Star Rail компания HoYoverse опубликовали свежее обновление для игры и официально объявила о следующем баннере следующий баннер с гачей.

Обновление довольно небольшое, но оно направлено на исправление нескольких проблем, которые проскользнули в стартовую сборку и не были исправлены в предыдущем патче. Ниже вы можете ознакомиться с полным списком изменений.

  • Исправлена проблема в процессе прохождения приключенческой миссии "Учитель и друг", когда игра могла застрять и выйти из строя после решения головоломки "Схема абакуса".
  • Исправлена проблема в процессе выполнения приключенческой миссии "Уволенные", когда существовала вероятность ненормального отображения цели при вызове Дитинга для использования функции обнаружения области.
  • Оптимизировано уведомление при входе в Симулированную вселенную до разблокировки Официальной симулированной вселенной.
  • Исправлена проблема некорректного срабатывания некоторых диалогов.
  • Исправлено несоответствие субтитров и озвученных реплик.
  • Оптимизировано текстовое описание 5-звездочного персонажа Yanqing (The Hunt: Ice) Ultimate. Эта оптимизация не изменяет фактический эффект способности.
  • Оптимизировано текстовое описание 4-звездочного персонажа Пела (The Nihility: Ices Basic ATK и Skill. Эта оптимизация не изменяет фактический эффект способности.

Также нам официально представили следующего персонажа. Им станет генерал Цзин Юань, который ранее сегодня был показан в великолепном анимационном ролике.

Согласно официальной информации, персонаж станет доступен через неделю, в среду, 17 мая.

Обновления
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