Для Honkai: Star Rail вышло свежее обновление с анонсом персонажа Цзин Юань ©

Сегодня создатели Honkai: Star Rail компания HoYoverse опубликовали свежее обновление для игры и официально объявила о следующем баннере следующий баннер с гачей.

Обновление довольно небольшое, но оно направлено на исправление нескольких проблем, которые проскользнули в стартовую сборку и не были исправлены в предыдущем патче. Ниже вы можете ознакомиться с полным списком изменений.

Исправлена проблема в процессе прохождения приключенческой миссии "Учитель и друг", когда игра могла застрять и выйти из строя после решения головоломки "Схема абакуса".

Исправлена проблема в процессе выполнения приключенческой миссии "Уволенные", когда существовала вероятность ненормального отображения цели при вызове Дитинга для использования функции обнаружения области.

Оптимизировано уведомление при входе в Симулированную вселенную до разблокировки Официальной симулированной вселенной.

Исправлена проблема некорректного срабатывания некоторых диалогов.

Исправлено несоответствие субтитров и озвученных реплик.

Оптимизировано текстовое описание 5-звездочного персонажа Yanqing (The Hunt: Ice) Ultimate. Эта оптимизация не изменяет фактический эффект способности.

Оптимизировано текстовое описание 4-звездочного персонажа Пела (The Nihility: Ices Basic ATK и Skill. Эта оптимизация не изменяет фактический эффект способности.

Также нам официально представили следующего персонажа. Им станет генерал Цзин Юань, который ранее сегодня был показан в великолепном анимационном ролике.

Согласно официальной информации, персонаж станет доступен через неделю, в среду, 17 мая.