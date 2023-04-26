Добро пожаловать на борт Астрального экспресса - Honkai: Star Rail стала доступна

Одна из самых ожидаемых игр этого года, Honkai: Star Rail, официально вышла этим утром. Игрокам полностью доступны все внутриигровые функции и первая часть основного сюжета, события которого разворачиваются на закованной во льдах планете.
Игрокам предстоит отправиться в путешествие сквозь вселенную на Астральном экспрессе — космическом корабле, внешним видом напоминающим поезд. Останавливаясь на различных планетах, вы будете попадать в открытые миры, в каждом из которых разворачивается уникальная история, с колоритными персонажами и неожиданными поворотами. Все остановки на пути Астрального экспресса, так или иначе, связаны с глобальным сюжетом, в хитросплетениях которого предстоит разобраться.
Игра включает в себя широкий спектр возможностей для улучшения персонажей, и уже на старте предлагает солидное количество персонажей, которых игроки смогут получить в свой отряд. В отличии от прошлой успешной игры HoYoverse — Genshin Impact — сражения в Honkai: Star Rail проходят в пошаговом режиме.
Honkai: Star Rail с сегодняшнего дня официально доступна на ПК, Epic Games Store, iOS и Android. Дата выхода версии для консолей PlayStation пока еще не объявлена. Узнать подробнее об игре и зарегистрироваться можно на официальном сайте игры.
В честь запуска в игре пройдет ряд ивентов с подарками, подробности вы можете узнать здесь. Дополнительную информацию можно получить в социальных сетях проекта.
Одна из самых ожидаемых игр о которой я не знал)
Согласен
У меня сгорела жопа от местной гачи. 2 крутки по 10 и выпало 20 итемов. А с вероятностью 0.3%/0.6% на 5 звёзд персонажей даже реролл не особо поможет из-за крайне нудного пролога в котором невозможно ничего скипнуть. Так что думаю я всё таки посижу пока не выбью Броню, но скорее всего к этому моменту выгорю.
Нытики из Геншина пришли)
Очередная анимешная гача, фе
Ну, как я и ожидал, игра получилась ещë тягомотнее Геншина. Собственно почти всё пошаговые игры такие))
Нет.
Не могу согласиться. Я очень люблю пошаговые боевые системы. Пока что игра выглядит очень даже неплохо по первым часам.
Поиграл часок, вообще не зацепила. Душнилово еще то, особенно боёвка и разрабы это прекрасно понимали. Наверное поэтому и добавили авто битву с ускорением, чтобы от скуки игрок сходил чаёк заварил, пока игра сама в себя играет.))
Я полагаю автобитвы больше для простых и рутинных боёв, - не думаю, что элитные отряды и боссы будут так легко скипаться на авто (ну будет видно дальше).
Я надеюсь озвучку там можно выключить. А то чую будут напрягать эти постоянные комментарии в бою.