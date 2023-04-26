Добро пожаловать на борт Астрального экспресса - Honkai: Star Rail стала доступна ©

Одна из самых ожидаемых игр этого года, Honkai: Star Rail, официально вышла этим утром. Игрокам полностью доступны все внутриигровые функции и первая часть основного сюжета, события которого разворачиваются на закованной во льдах планете.

Игрокам предстоит отправиться в путешествие сквозь вселенную на Астральном экспрессе — космическом корабле, внешним видом напоминающим поезд. Останавливаясь на различных планетах, вы будете попадать в открытые миры, в каждом из которых разворачивается уникальная история, с колоритными персонажами и неожиданными поворотами. Все остановки на пути Астрального экспресса, так или иначе, связаны с глобальным сюжетом, в хитросплетениях которого предстоит разобраться.

Игра включает в себя широкий спектр возможностей для улучшения персонажей, и уже на старте предлагает солидное количество персонажей, которых игроки смогут получить в свой отряд. В отличии от прошлой успешной игры HoYoverse — Genshin Impact — сражения в Honkai: Star Rail проходят в пошаговом режиме.

Honkai: Star Rail с сегодняшнего дня официально доступна на ПК, Epic Games Store, iOS и Android. Дата выхода версии для консолей PlayStation пока еще не объявлена. Узнать подробнее об игре и зарегистрироваться можно на официальном сайте игры.

В честь запуска в игре пройдет ряд ивентов с подарками, подробности вы можете узнать здесь. Дополнительную информацию можно получить в социальных сетях проекта.