Honkai: Star Rail 26.04.2023
7 71 оценка

Добро пожаловать на борт Астрального экспресса - Honkai: Star Rail стала доступна

©
PlayGround.ru

Одна из самых ожидаемых игр этого года, Honkai: Star Rail, официально вышла этим утром. Игрокам полностью доступны все внутриигровые функции и первая часть основного сюжета, события которого разворачиваются на закованной во льдах планете.

Игрокам предстоит отправиться в путешествие сквозь вселенную на Астральном экспрессе — космическом корабле, внешним видом напоминающим поезд. Останавливаясь на различных планетах, вы будете попадать в открытые миры, в каждом из которых разворачивается уникальная история, с колоритными персонажами и неожиданными поворотами. Все остановки на пути Астрального экспресса, так или иначе, связаны с глобальным сюжетом, в хитросплетениях которого предстоит разобраться.

Игра включает в себя широкий спектр возможностей для улучшения персонажей, и уже на старте предлагает солидное количество персонажей, которых игроки смогут получить в свой отряд. В отличии от прошлой успешной игры HoYoverse — Genshin Impact — сражения в Honkai: Star Rail проходят в пошаговом режиме.

Honkai: Star Rail с сегодняшнего дня официально доступна на ПК, Epic Games Store, iOS и Android. Дата выхода версии для консолей PlayStation пока еще не объявлена. Узнать подробнее об игре и зарегистрироваться можно на официальном сайте игры.

В честь запуска в игре пройдет ряд ивентов с подарками, подробности вы можете узнать здесь. Дополнительную информацию можно получить в социальных сетях проекта.

Релизы
21
11
Последние посты по игре Honkai: Star Rail
Разработчики Honkai: Star Rail в специальном ролике знакомят игроков с героиней Зеле
Разработчики Honkai: Star Rail в специальном ролике знакомят игроков с героиней Зеле
Руководство по боевой системе для новичков Honkai: Star Rail
Руководство по боевой системе для новичков Honkai: Star Rail
Все что нужно знать новичку в Honkai: Star Rail - Грамотный старт без слива ресурсов
Все что нужно знать новичку в Honkai: Star Rail - Грамотный старт без слива ресурсов
Комментарии: 11
Ваш комментарий
TIMetal

Одна из самых ожидаемых игр о которой я не знал)

3
z8TiREX8z

Согласен

1
Potemayo3

У меня сгорела жопа от местной гачи. 2 крутки по 10 и выпало 20 итемов. А с вероятностью 0.3%/0.6% на 5 звёзд персонажей даже реролл не особо поможет из-за крайне нудного пролога в котором невозможно ничего скипнуть. Так что думаю я всё таки посижу пока не выбью Броню, но скорее всего к этому моменту выгорю.

0
Flosstikss

Нытики из Геншина пришли)

0
SewAwOw

Очередная анимешная гача, фе

-1
Jarvis666

Ну, как я и ожидал, игра получилась ещë тягомотнее Геншина. Собственно почти всё пошаговые игры такие))

-3
Sergjiei

Нет.

2
Janekste

Не могу согласиться. Я очень люблю пошаговые боевые системы. Пока что игра выглядит очень даже неплохо по первым часам.

0
Shеpard

Поиграл часок, вообще не зацепила. Душнилово еще то, особенно боёвка и разрабы это прекрасно понимали. Наверное поэтому и добавили авто битву с ускорением, чтобы от скуки игрок сходил чаёк заварил, пока игра сама в себя играет.))

-4
noscome

Я полагаю автобитвы больше для простых и рутинных боёв, - не думаю, что элитные отряды и боссы будут так легко скипаться на авто (ну будет видно дальше).

1
Rаyden

Я надеюсь озвучку там можно выключить. А то чую будут напрягать эти постоянные комментарии в бою.

-6