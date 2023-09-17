Фу Сюань блистает в новом трейлере Honkai: Star Rail ©

Компания HoYoverse скоро запустит новую гачу в своей популярной ролевой игре Honkai: Star Rail, а это значит, что пришло время познакомиться с новым игровым персонажем - Фу Сюань.

Конечно, те, кто уже прошел игру, должны быть знакомы с главой Комиссии по предсказаниям на Лофу Сяньчжоу, поскольку она играет важную роль, но сегодня мы увидим ее в действии.

Она является персонажем пятизвездочного сохранения, что означает, что она работает как танк, а ее стихия - квантовая. Ее озвучивает Сара Вайденхефт на английском языке и Мику Ито на японском.

Не предсказывай личное, удачу и собственную судьбу. Не предсказывай неискренне, не предсказывай беспринципно и не предсказывай неумело.

В настоящее время Honkai: Star Rail доступна для ПК с автономным клиентом HoYoverse и в Epic Games Store, а также для устройств на iOS и Android.

На днях, во время последней презентации State of Play, мы узнали, что версия для PS5 появится 11 октября 2023 года.