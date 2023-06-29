Геймплейный трейлер Honkai: Star Rail посвятили новой героине Юйкун ©

Тактический экшен Honkai: Star Rail отмечает прибытие нового играбельного персонажа, которым стала очаровательная героиня по имени Юйкун. Девушке уже больше 246 лет, однако она станет отличным дополнением к отряду игрока, благодаря своим полезным умениям боевого саппорта. Разработчики игры раскрыли главные преимущества Юйкун в специальном трейлере.

Глава комиссии, Юйкун, лисица с молниеносными рефлексами, которые служат ей хорошим подспорьем в воздушном бою. Несмотря на свой возраст она сохраняет бунтарский дух молодости и станет отличным подспорьем в любом сражении.Базовая атака Юйкун, наносит нимый урон выбранному противнику, а её талант "Семь слоёв, одна стрела" повышает урон, наносимый базовой атакой, и увеличивает урон стойкости текущей атаки. Очко навыка даёт уровни Ревущей тетивы, которые при использовании увеличивают урон союзников по команде. Сверхспособность Юйкун может усилить её навык и увеличить крит. шанс и крит. попадание всех союзников, нанося урон выбранному противнику.

Опробовать новую героиню с луком в Honkai: Star Rail можно уже сейчас. Юйкун доступна в баннере текущего обновления.