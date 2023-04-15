Honkai Star Rail достигла 10 миллионов пользователей, а она еще даже не вышла

До выхода Honkai Star Rail еще далеко, но новая игра от разработчика HoYoverse, Genshin Impact, уже претендует на то, чтобы стать одной из крупнейших аниме-игр 2023 года, поскольку издательство объявило о масштабной вехе предварительной регистрации. Издательство также объявило, что игроки, зарегистрировавшиеся в Honkai Star Rail до релиза, смогут получить персонажа и дополнительную валюту на старте, что даст еще больше поводов присоединиться к игре.
Игра обещает сочетать в себе открытый мир приключений и красочный дизайн персонажей Genshin Impact с пошаговой механикой боя, что, как надеется производитель игры, позволит Honkai Star Rail выделиться и сосуществовать с Genshin, не пересекаясь с ней слишком тесно.
Как бы ни оправдалась эта авантюра, игрокам явно не терпится опробовать игру. HoYoverse сообщила, что игра уже достигла 10 миллионов предварительных регистраций.
Несомненно, росту этого числа способствует бонусная награда за предварительную регистрацию, которая дает вам 20 Star Rail Passes (одна из премиальных валют игры, которая используется для вызова персонажей) и 4-звездочного персонажа просто за регистрацию до запуска игры 26 апреля.
У разрабов очень высокая репутация. Делают эпически качественные игры, в которых можно без доната и гринда играть по каефу на расслабоне, ни о чём не парясь. Притом всё приключение приправлено мощным сюжетом. Так что неудивительно, что так много игроков зарегистрировались заранее в ожидании игры. Надеюсь разрабы не облажаются. Ибо если вдруг каким-то чудом игра окажется плохая, тогда больно будет всем.
Я 100 акков сделал под рерол. Остальные +- так же.
реально?
Без шуток.
По 30 в день. К релизу штук 250 сделаю.
Они быстро делаются на самом деле. Их и за день можно штук 500 сделать если не лень.
Вот реально кому нечем заняться...
о, класс. Получу бонусы за регу раньше времени)
Естественно столько людей зарегалось только из-за халявного бонуса при пред-регистрацией. А потом онлайн окажется в 5 раз меньше.
Очевидно
мне геншик надоел, так что попробую в пошаговую.
(старость)
И что ты этим хочешь сказать? Сказал А, договаривай Б... заверши свою мысль! Если у этой мысли есть смысл, конечно.
а что тебе непонятно?