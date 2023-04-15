Honkai Star Rail достигла 10 миллионов пользователей, а она еще даже не вышла ©

До выхода Honkai Star Rail еще далеко, но новая игра от разработчика HoYoverse, Genshin Impact, уже претендует на то, чтобы стать одной из крупнейших аниме-игр 2023 года, поскольку издательство объявило о масштабной вехе предварительной регистрации. Издательство также объявило, что игроки, зарегистрировавшиеся в Honkai Star Rail до релиза, смогут получить персонажа и дополнительную валюту на старте, что даст еще больше поводов присоединиться к игре.

Игра обещает сочетать в себе открытый мир приключений и красочный дизайн персонажей Genshin Impact с пошаговой механикой боя, что, как надеется производитель игры, позволит Honkai Star Rail выделиться и сосуществовать с Genshin, не пересекаясь с ней слишком тесно.

Как бы ни оправдалась эта авантюра, игрокам явно не терпится опробовать игру. HoYoverse сообщила, что игра уже достигла 10 миллионов предварительных регистраций.

Несомненно, росту этого числа способствует бонусная награда за предварительную регистрацию, которая дает вам 20 Star Rail Passes (одна из премиальных валют игры, которая используется для вызова персонажей) и 4-звездочного персонажа просто за регистрацию до запуска игры 26 апреля.