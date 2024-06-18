Honkai: Star Rail готовится к новому обновлению с трейлером Светлячка

Фанаты Honkai: Star Rail с нетерпением ждут завтрашнего релиза крупного обновления 2.3 "Прощай, Пенакония", которое добавит в игру нового персонажа – Светлячка. Новый атмосферный трейлер, посвященный новой героине, уже доступен, и он погружает игроков в мир игры, полный тайн и приключений.

Предзагрузка версии 2.3 уже началась на PC и мобильных устройствах, и игрокам рекомендуется использовать Wi-Fi из-за большого размера файла.

Honkai: Star Rail – это ролевая игра с пошаговыми боями, разработанная miHoYo, создателями Genshin Impact. Игра доступна на PC и мобильных устройствах.