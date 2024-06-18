Honkai: Star Rail готовится к новому обновлению с трейлером Светлячка

Фанаты Honkai: Star Rail с нетерпением ждут завтрашнего релиза крупного обновления 2.3 "Прощай, Пенакония", которое добавит в игру нового персонажа – Светлячка. Новый атмосферный трейлер, посвященный новой героине, уже доступен, и он погружает игроков в мир игры, полный тайн и приключений.
Предзагрузка версии 2.3 уже началась на PC и мобильных устройствах, и игрокам рекомендуется использовать Wi-Fi из-за большого размера файла.
Honkai: Star Rail – это ролевая игра с пошаговыми боями, разработанная miHoYo, создателями Genshin Impact. Игра доступна на PC и мобильных устройствах.
О гандамы подъехали)
Шикарный трейлер про любимого персонажа. Как обычно много отсылок. :))))))
Единственно что они с новой версией лаунчера налажали, у кого-то не обновляется, у кого-то ещё что-то. Лучше полностью переустановить его.
Меня больше всего интересует почему она канал так хорошо относится? Единственная идея что мы были друзьями когда гг был одним из охотников