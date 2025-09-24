Honkai: Star Rail и Guild of Heroes вошли в топ игр с самыми агрессивными механиками монетизации, по данным Роскачества

Центр цифровой экспертизы Роскачества представил результаты масштабного исследования, в рамках которого специалисты проанализировали десять популярных мобильных игр. Эксперты искали механики, подталкивающие игроков к неосознанным тратам, и выяснили: в каждой из них используются те или иные формы манипуляций.

В список вошли такие проекты, как Genshin Impact, Honkai: Star Rail, Guild of Heroes, Dragon Raja, Tower of Fantasy, Ni no Kuni: Cross Worlds, Once Human, Grand Mobile, Vampire’s Fall: Origins и Echocalypse: Scarlet Covenant.

Роскачество выделило три уровня манипуляций:

лёгкое вовлечение — ежедневные награды, бонусы за вход, временные ивенты;

формирование привычки и давление — таймеры, «страх упустить выгоду» (FOMO), искусственная социализация;

агрессивная монетизация — гача, лутбоксы, непрозрачные валюты, дефицит ресурсов.

Наибольшее количество подобных приёмов (22 из 28 возможных) обнаружили в Vampire’s Fall: Origins. Почти столько же — по 21 механике — нашли в Honkai: Star Rail и Guild of Heroes.

По словам экспертов, такие механики эксплуатируют психологические уязвимости игроков: ускоренные покупки в один клик, ограниченные по времени предложения, использование FOMO и «иллюзии контроля». Всё это снижает способность пользователя критически оценивать свои расходы.

Организация не планирует добиваться запрета игр, но предлагает обязать разработчиков прямо указывать в описаниях проектов, какие манипулятивные механики применяются. Главная цель — сделать процесс более прозрачным и помочь игрокам осознанно принимать решения о тратах.