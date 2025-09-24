Honkai: Star Rail и Guild of Heroes вошли в топ игр с самыми агрессивными механиками монетизации, по данным Роскачества

Центр цифровой экспертизы Роскачества представил результаты масштабного исследования, в рамках которого специалисты проанализировали десять популярных мобильных игр. Эксперты искали механики, подталкивающие игроков к неосознанным тратам, и выяснили: в каждой из них используются те или иные формы манипуляций.
В список вошли такие проекты, как Genshin Impact, Honkai: Star Rail, Guild of Heroes, Dragon Raja, Tower of Fantasy, Ni no Kuni: Cross Worlds, Once Human, Grand Mobile, Vampire’s Fall: Origins и Echocalypse: Scarlet Covenant.
Роскачество выделило три уровня манипуляций:
- лёгкое вовлечение — ежедневные награды, бонусы за вход, временные ивенты;
- формирование привычки и давление — таймеры, «страх упустить выгоду» (FOMO), искусственная социализация;
- агрессивная монетизация — гача, лутбоксы, непрозрачные валюты, дефицит ресурсов.
Наибольшее количество подобных приёмов (22 из 28 возможных) обнаружили в Vampire’s Fall: Origins. Почти столько же — по 21 механике — нашли в Honkai: Star Rail и Guild of Heroes.
По словам экспертов, такие механики эксплуатируют психологические уязвимости игроков: ускоренные покупки в один клик, ограниченные по времени предложения, использование FOMO и «иллюзии контроля». Всё это снижает способность пользователя критически оценивать свои расходы.
Организация не планирует добиваться запрета игр, но предлагает обязать разработчиков прямо указывать в описаниях проектов, какие манипулятивные механики применяются. Главная цель — сделать процесс более прозрачным и помочь игрокам осознанно принимать решения о тратах.
Это они еще ToF не видели, где до С3 персы просто не рабочие, а нормальными только на С5 становятся )
Может руки просто попробовать из задней точки достать?
Тебе не только руки, но и мозги нужно оттуда достать
а на мышеловке писать что бы мыши понимали сразу куда лезут....
как бы это все напрасно потраченные пара лимонов на исследование мобильных помоек скажите спасибо кто там это все предложил
странно что нет еще вытягивание через сексуализацию образов персонажей ....
так это студию ни как не "любит" проблема не у студии проблема у игрока игроку никто играть не запрещает пожалуйста вот твой аккаунт в целости и сохранности. а там уже если хочешь можешь попробовать вернуть деньги