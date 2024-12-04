Honkai: Star Rail обновлен до версии 2.7, где игроков ждут новые герои и десятки исправленных ошибок

Сегодня, 4 декабря, в Honkai: Star Rail стала доступна версия 2.7 под названием «И на восьмой день он отправился в путь». Это обновление приносит не только новый контент, но и многочисленные улучшения для бесплатной игры вместе с ожидаемыми исправления для общего игрового процесса.

Ключевыми нововведениями этого патча стали:

Новые персонажи:

5★ Воскресенье (Гармония: Мнимый) — поддерживающий герой, способный мгновенно давать ход союзникам, восстанавливать энергию и усиливать их урон.

— поддерживающий герой, способный мгновенно давать ход союзникам, восстанавливать энергию и усиливать их урон.

5★ Фуга (Небытие: Огненный) — эксперт в ослаблении стойкости врагов и усилении пробития уязвимостей для команды.

— эксперт в ослаблении стойкости врагов и усилении пробития уязвимостей для команды. Дополнительные локации: В игру добавлен «Вагон для вечеринок», который станет новым уютным пространством для встреч и мини-игр.

В игру добавлен «Вагон для вечеринок», который станет новым уютным пространством для встреч и мини-игр. Миссия Освоения на Пенаконии: Игроков ждет увлекательный сюжет, раскрывающий тайны мира грез.

Игроков ждет увлекательный сюжет, раскрывающий тайны мира грез. Ивенты и подарки: В честь обновления каждый игрок сможет получить стандартного 5★ персонажа и до 10 Особых звездных пропусков за ежедневные входы.

Кроме этого, разработчики улучшили производительность Honkai: Star Rail на некоторых устройствах и добавили удобные функции вроде гардероба Пом-Пом и возможности переупорядочивать отряды. В добавок к этому новое обновление для игры включает больше 50 исправлений, которые коснулись поведения врагов, баланса сражений и других элементов игры.

Не забудьте забрать компенсацию: Звёздный нефрит ×600 за временную недоступность серверов и устраненные баги.