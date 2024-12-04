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Honkai: Star Rail 26.04.2023
Ролевая, Мультиплеер, Пошаговая, От третьего лица, Аниме
7.7 490 оценок

Honkai: Star Rail обновлен до версии 2.7, где игроков ждут новые герои и десятки исправленных ошибок

Gutsz
Новости

Сегодня, 4 декабря, в Honkai: Star Rail стала доступна версия 2.7 под названием «И на восьмой день он отправился в путь». Это обновление приносит не только новый контент, но и многочисленные улучшения для бесплатной игры вместе с ожидаемыми исправления для общего игрового процесса.

Ключевыми нововведениями этого патча стали:

  • Новые персонажи:
    • 5★ Воскресенье (Гармония: Мнимый) — поддерживающий герой, способный мгновенно давать ход союзникам, восстанавливать энергию и усиливать их урон.
    • 5★ Фуга (Небытие: Огненный) — эксперт в ослаблении стойкости врагов и усилении пробития уязвимостей для команды.
  • Дополнительные локации: В игру добавлен «Вагон для вечеринок», который станет новым уютным пространством для встреч и мини-игр.
  • Миссия Освоения на Пенаконии: Игроков ждет увлекательный сюжет, раскрывающий тайны мира грез.
  • Ивенты и подарки: В честь обновления каждый игрок сможет получить стандартного 5★ персонажа и до 10 Особых звездных пропусков за ежедневные входы.

Кроме этого, разработчики улучшили производительность Honkai: Star Rail на некоторых устройствах и добавили удобные функции вроде гардероба Пом-Пом и возможности переупорядочивать отряды. В добавок к этому новое обновление для игры включает больше 50 исправлений, которые коснулись поведения врагов, баланса сражений и других элементов игры.

Не забудьте забрать компенсацию: Звёздный нефрит ×600 за временную недоступность серверов и устраненные баги.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Lorenzo Lamas

уже сюжет прошел ждем 3.0 !!! игра огонь )

1
UnsophisticatedEleazar

По меркам донатных помоек? Да, монетицазия- огонь, а вот игры я тут не вижу.

-12
RavinSakara UnsophisticatedEleazar

Ну, иди играй в «AAAA» woke- высеры – что здесь-то забыл?..

1
UnsophisticatedEleazar RavinSakara

Не, я лучше в римворлд поиграю.
И да, у донатных помоек и woke- высеров есть кое-что общее. Их делают корпорации, которым плевать на игроков, и которым важнее отчёты перед инвесторами.

-2
Кей Овальд UnsophisticatedEleazar

Ну так ты слепой, чувак.

0
Кей Овальд

Еноту дали коробку. :))

1
RavinSakara

Эм... какие ошибки? Там only QoL улучшения.

0
Sunset_Neko

должны были еще ввести удаление старого контента (уже не используемых роликов и аудиодорожек), но такое видимо ток в моб. версии

0
Кей Овальд

В мобилке точно есть, а на ПК это не нужно.

0