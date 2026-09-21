Honkai: Star Rail - обновление 4.6 "Танцуй со зверем до восхода луны" выйдет 28 сентября

HoYoverse провела стрим, посвящённый патчу 4.6 для Honkai: Star Rail. Релиз запланирован на 28 сентября 2026 года для PC, PS5, Android и iOS. Обновление продлится до 11 ноября.

Главная новинка — пятизвёздочная Жемчуг (ледяной тип, Путь Радости). Это саппорт-танк, блокирующий урон союзникам, продвигающий их действия и снимающий дебаффы. Её потенциал раскрывается в моно-командах Пути Радости. В первой половине баннера также пройдёт реран Эванессы, во второй — Мортенакса Блэйда.

Сюжет продолжит историю Ахи и перенесёт игроков в Институт биологических исследований Звездограда, где Яполи готовит опасный проект с использованием силы Ненасытности. Остановить её попытаются Жемчуг, Кутиба, Эшвейл, Первопроходец и Нигилюкса.

Среди событий — «Любовь. Призраки. Роботы» с возвращением Скотта, боевое шоу «Церемония межзвёздного мира: Одним кадром» и кооперативный режим «Команда звёздных крушителей!». Появятся космические питомцы-фантазмы, новые реликвии, скины для Гиацины и Эванессы, а также 10 бесплатных прыжков.

Также анонсирован кроссовер с Zenless Zone Zero: в версии 4.8 в игру добавят Астру Яо и Эллен Джо.