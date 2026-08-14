Honkai: Star Rail отправит героев в Звездоград и устроит космические каникулы - свежие промокоды с презентации патча 4.5

Компания HoYoverse раскрыла подробности версии 4.5 «Ставки в городе тысячи звёзд» для Honkai: Star Rail. Обновление выйдет 26 августа и продолжит историю Первопроходца после событий в Двумерии. На этот раз герою предстоит отправиться в Звездоград — важнейший центр Корпорации межзвёздного мира, где потребуется заручиться поддержкой влиятельных представителей организации.

После победы над Лордом Опустошителем Асатом Прамадом экипаж Звёздного экспресса столкнулся с новой угрозой — Ненасытностью. Двумерия вновь оказалась на грани гибели, поэтому Первопроходцу придётся пробраться в высшие круги Корпорации и попытаться найти силы, способные помочь пострадавшей планете.

При этом сюжетная часть обновления будет не только серьёзной. В Звездограде Первопроходца ждут необычные летние каникулы вместе с Зарянкой и Авантюрином. Зарянка: Яснопея станет новым персонажем 5★ ветреного типа Пути Памяти. После ухода Воскресенья она заняла место главы клана Дубов, однако в Звездоград героиня прибудет не только ради выступления. Зарянка будет расследовать тайны, связанные с наследием Гофера Древа, а заодно представит новый сингл Only by Chasing the Wind.

В бою Зарянка: Яснопея сможет усиливать союзников благодаря механике Настроения. Когда показатель достигнет определённого уровня, героиня вводит отряд в состояние Раж, а её сверхспособность позволит выбранному союзнику немедленно совершить действие и восстановить энергию.

Во второй половине версии компанию ей составит Авантюрин: Прибой — новый персонаж 5★ квантового типа Пути Радости. Несмотря на отпуск, он продолжит собственное расследование, пытаясь проверить версии о возможном предателе среди Десяти каменных сердец. В бою Авантюрин будет использовать мяч для пляжного волейбола и доску для сёрфинга, накапливая Юмор и Пыл после действий отряда. При достижении необходимого количества Пыла он автоматически применит дополнительный навык Радости.

Версия 4.5 также принесёт несколько новых активностей. Первопроходец сможет возглавить команду в гоночном событии «Превосходство: Межзвёздный гран-при», пройти испытания «Крошечного великого приключения» и получить награды в событиях «Планарный раскол» и «Царство странности». «Расходящаяся вселенная» также получит обновление.

Ещё одним заметным изменением станет возможность ускорять сюжетные диалоги. Начиная с версии 4.5 игроки смогут включать и отключать ускоренное воспроизведение реплик прямо во время разговоров.

После выхода обновления повысится шанс получения Зарянки: Яснопеи и её Светового конуса «Встань и пой», а также вернётся Гиацина. С 12 сентября начнётся вторая фаза с Авантюрином: Прибоем, его Световым конусом «Лето в волнах» и возвращением Эшвейл.

Кроме того, Honkai: Star Rail готовит совместную акцию с MOONDROP, посвящённую Искре. Позже в этом году состоится ещё одна коллаборация — на этот раз с Zenless Zone Zero, персонажи которой присоединятся к космическому приключению Освоения.

Во время презентации были представлены свежие промокоды, которые нужно активировать до 15 августа, 19:00 по Москве.