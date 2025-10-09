Honkai: Star Rail подарит игрокам нового бесплатного героя - Дань Хэнь: Освободитель Пустошей

HoYoverse представила свежий ролик к обновлению версии 3.6 «Темень вернулась на пустоши» для популярной RPG Honkai: Star Rail. Главным событием видео стал анонс нового играбельного персонажа — Дань Хэня: Освободителя Пустошей, который присоединится к игре с 15 октября и будет доступен абсолютно бесплатно.

Дань Хэнь — пятизвёздочный герой физического типа, следующий Пути Сохранения. Его уникальная механика позволяет превращать других членов отряда в «соратников» с помощью специального щита, действующего несколько ходов. Помимо этого, персонаж может призывать Душу дракона, очищающую команду от всех негативных эффектов. Это делает Дань Хэня ценным дополнением к любой сборке, особенно для игроков, которые стремятся к стратегическому управлению боем.

Разработчики также сообщили, что вместе с бесплатным героем игроки получат материалы для возвышения персонажа, что позволит максимально раскрыть его потенциал без необходимости тратить ресурсы. Акция продлится до выхода версии 4.0, давая достаточно времени для того, чтобы пополнить свою коллекцию и подготовиться к будущим сражениям.

Отметим, что световой конус Дань Хэня, усиливающий его способности, всё же будет доступен через систему баннеров, что добавляет элемент коллекционирования. Несмотря на это, щедрость HoYoverse в предоставлении бесплатного пятизвёздочного героя стала приятной новостью для поклонников.

Honkai: Star Rail продолжает радовать игроков регулярными обновлениями и щедрыми акциями. С момента релиза в 2023 году игра собрала многомиллионную аудиторию по всему миру и остаётся одной из самых популярных free-to-play RPG, предлагая новый контент, увлекательные события и стратегические возможности для командных сражений. Появление Дань Хэня: Освободителя Пустошей лишь укрепляет позиции игры как динамичного и щедрого проекта для всех поклонников жанра.