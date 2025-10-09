Honkai: Star Rail подарит игрокам нового бесплатного героя - Дань Хэнь: Освободитель Пустошей

HoYoverse представила свежий ролик к обновлению версии 3.6 «Темень вернулась на пустоши» для популярной RPG Honkai: Star Rail. Главным событием видео стал анонс нового играбельного персонажа — Дань Хэня: Освободителя Пустошей, который присоединится к игре с 15 октября и будет доступен абсолютно бесплатно.
Дань Хэнь — пятизвёздочный герой физического типа, следующий Пути Сохранения. Его уникальная механика позволяет превращать других членов отряда в «соратников» с помощью специального щита, действующего несколько ходов. Помимо этого, персонаж может призывать Душу дракона, очищающую команду от всех негативных эффектов. Это делает Дань Хэня ценным дополнением к любой сборке, особенно для игроков, которые стремятся к стратегическому управлению боем.
Разработчики также сообщили, что вместе с бесплатным героем игроки получат материалы для возвышения персонажа, что позволит максимально раскрыть его потенциал без необходимости тратить ресурсы. Акция продлится до выхода версии 4.0, давая достаточно времени для того, чтобы пополнить свою коллекцию и подготовиться к будущим сражениям.
Отметим, что световой конус Дань Хэня, усиливающий его способности, всё же будет доступен через систему баннеров, что добавляет элемент коллекционирования. Несмотря на это, щедрость HoYoverse в предоставлении бесплатного пятизвёздочного героя стала приятной новостью для поклонников.
Honkai: Star Rail продолжает радовать игроков регулярными обновлениями и щедрыми акциями. С момента релиза в 2023 году игра собрала многомиллионную аудиторию по всему миру и остаётся одной из самых популярных free-to-play RPG, предлагая новый контент, увлекательные события и стратегические возможности для командных сражений. Появление Дань Хэня: Освободителя Пустошей лишь укрепляет позиции игры как динамичного и щедрого проекта для всех поклонников жанра.
Это его 3й вид или 2й дадут бесплатно? 1 это 4х звездочный. Если 2й и дудут бесплатно, то это повод даже скачать и забрать, он был имба
Новая форма, имба и паверкип всех персов этой роли
Это даже не вид, а отдельный третий 5* персонаж, как Пожиратель Луны, но со своими совершенно другими механиками. И да, он будет бесплатным.
первый 4* второй 5* атаки и вот третий 5* защиты бесплатный, но проблема в том что это защита от атаки, а конусов защиты на атку в игре нет, и первый будет ток его сигна. Скорей всего потом в эвентах дадут 4* конус защиты на атаку,но будет это патчей через 3
Пора уже всех персов делать бесплатными в гачах и продавать скины
Продавать скины, которые большинству не нужны, чтобы угробить игру?
Очень кормят. Причём он прям неплох, а с сигной и прям крут.
Но как ни странно в моих отрядах он нигде не нужен.