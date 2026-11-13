Honkai: Star Rail пока не выйдет на Switch 2 и Xbox - разработчики изучают платформы

Следить за релизами HoYoverse непросто: игры выходят на разных платформах в разное время. Genshin Impact добралась до Xbox в 2024 году — через четыре года после запуска. Zenless Zone Zero выйдет на Xbox в 2026-м, через два года после релиза. Petit Planet, симулятор жизни с микропланетами, запланирован для Nintendo Switch 2 на следующий год. А вот Honkai: Star Rail, появившаяся в 2023 году на мобильных и ПК, а позже на PS5, пока не подаёт признаков расширения на Switch 2 или Xbox.

На пресс-конференции в Сеуле (Южная Корея) Ченген Ан прокомментировал планы по расширению аудитории. Он отметил, что HoYoverse всегда стремится охватить больше игроков и изучает разработку для различных платформ, но учитывает компромиссы — производительность устройств и потенциальную прибыльность. Решения принимаются взвешенно, исходя из геймплея, управления и используемых технологий.

«На данный момент нам особо нечем поделиться, но, пожалуйста, следите за нашими официальными объявлениями», — сказал Ан.

Формулировка не исключает появления игры на новых платформах в будущем, но и не подтверждает его. Пока же фанатам Honkai: Star Rail остаётся ждать официальных анонсов.