Honkai: Star Rail показала безумный гайд по Серебряному Волку ур. 999 - игрокам обещают "вторжение в реальность"

Разработчики Honkai: Star Rail выпустили необычный видеогайд, полностью посвящённый возможностям Серебряного Волка ур. 999 — одного из самых нестандартных персонажей игры.

Серебряный Волк ур. 999 — мнимый персонаж, следующий Пути Радости, для которого сражения — это буквально игра. В бою она выступает как «элитный игрок», способный протаскивать команду через самые сложные испытания.

Используя навык, персонаж получает эффект «Юмор» и атакует всех врагов энергетической пушкой, нанося мнимый урон. При этом вводится уникальная система энергии — «Скрытые очки». Когда союзники получают Юмор, Волк накапливает такие же очки, и при достижении порога активируется её сверхспособность.

После активации ульты Серебряный Волк получает 100% продвижение хода и превращается в состояние «Непобедимый игрок». В этом режиме она становится иммунной к контролю и создаёт особую зону, где «игровой мир вторгается в реальность».

В усиленной форме используется базовая атака «Бонусный этап: Миг Альфы», наносящая серию ударов с эффектом отскока. Периодически срабатывает «Премиальная коробочка с сюрпризом», из которой может выпасть один из трёх предметов: Супер-пупер-мега меч, Взрывная взрывобомба или Очень странный боб.

Каждый из этих эффектов наносит урон Радости всем врагам и может запускать дополнительные бонусные взаимодействия, превращая бой в хаотичное, но контролируемое шоу.