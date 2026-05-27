Honkai: Star Rail показала разрушительную силу Мортенакс Блэйда - новый герой сжигает врагов ценой собственного здоровья

Разработчики Honkai: Star Rail выпустили свежий видеогайд, полностью посвящённый Мортенакс Блэйду — новому персонажу огненного типа, следующему Пути Небытия. Судя по представленным механикам, HoYoverse готовит одного из самых агрессивных и рискованных дебафферов в игре, способного одновременно усиливать союзников и буквально выжигать поле боя.

Главная особенность Блэйда — игра через собственное здоровье. Используя сверхспособность, персонаж создаёт особую зону и входит в состояние «Безмерная ярость», повышая критический шанс и критический урон. В этот момент его стиль боя заметно меняется: обычные атаки усиливаются, открывается новый навык, а сам герой начинает наносить огромный урон по области.

При этом механика явно рассчитана не только на «чистый» DPS. Мортенакс Блэйд активно накладывает ослабления, повышая входящий урон по врагам и снижая их защиту через эффект «Пламенные путы». На фоне последних персонажей Honkai: Star Rail разработчики всё сильнее уходят в сложные синергии между дебаффами и командными комбинациями, и Блэйд выглядит как очередной шаг в эту сторону.

Отдельно выделяется его навык «Дождь мечей», который наносит огненный урон всем противникам и дополнительно атакует случайные цели. Причём во время «Безмерной ярости» способность расходует не очки навыков, а здоровье самого героя — решение довольно рискованное, но идеально вписывающееся в образ персонажа.

Судя по описанию, Блэйд способен стать универсальным бойцом для самых разных составов. HoYoverse явно продолжает делать ставку на эффектных и механически насыщенных героев, а новый видеогайд только усилил интерес сообщества к следующему обновлению игры.