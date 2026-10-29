Honkai: Star Rail получила новый трейлер с намёками на возвращение мёртвого бога и войну Эонов

HoYoverse представила ролик для космофэнтезийной RPG Honkai: Star Rail. Он намекает на охоту на Ненасытность, новую фазу войны Эонов, апокалиптический разлом и возвращение мёртвого бога.

После долгой Янтарной эры божества вновь сходятся в космической схватке, исход которой остаётся неизвестным. В истории также появляется взгляд из будущего, обращённый в настоящее. Ролик напоминает о пути Первопроходца на «Астральном экспрессе»: у Освоения нет конечной точки, а Эона Радости сопровождает смех.

Honkai: Star Rail уже доступна на PC, PlayStation 5, iOS и Android.