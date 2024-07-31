Honkai: Star Rail получила обновление 2.4 "Поединок под лазурным небосводом" с новым контентом и Звездным нефритом

Китайские разработчики из студии miHoYo продолжают радовать фанатов популярной гача-игры Honkai: Star Rail регулярными обновлениями с дополнительным контентом. В крупном патче авторы решили продолжить основной сюжет. Игрокам предстоит побывать на церемонии боевых искусств на Лофу Сяньчжоу, встретить новых героев, изучить дополнительные локации и многое другое. В честь выхода версии 2.4 "Поединок под лазурным небосводом" был опубликован специальный ролик с обзором всех нововведений.

Вместе с релизом патча 2.4 для Honkai: Star Rail в игре появится бессрочная локация "Дом кандалов", которую игроки будут исследовать в рамках новых заданий. Также в игре появятся два новых играбельных персонажа: Юньли и Цзяоцю. О Юньли мы уже подробно рассказывали в прошлом посте, а Цзяоцю будет персонажем поддержки, который накладывает статус Жаркий пепел на противников, увеличивая получаемый ими урон и вызывая Горение. Вместе с ними ожидается реран героини Март 7.

Вот что еще принесет обновление:

Световой конус 5★ «Танец на закате» (Разрушение)

Световой конус 5★ «Бесчисленные весенние дни» (Небытие)

Световой конус 4★ «Расцвет юности» (Гармония)

Продолжение Освоения «Поединок под лазурным небосводом I»

Миссия компаньона «Перекуют мечи свои на орала»

4 уникальных события с ценными наградами

Постоянные игровые режимы Иллюзия конца, Чистый вымысел и Зал забвения: Воспоминания хаоса будут обновляться поочередно.

Различные доработки и улучшения.

Полный список изменений в 2.4 доступен на официальном сайте игры. В честь выхода свежего патча разработчики Honkai: Star Rail предлагают довольно щедрую компенсацию. За временное закрытие серверов и ошибки можно будет получить 600 единиц Звёздного нефрита.