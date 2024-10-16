Honkai: Star Rail получила трейлер со способностями Раппы из обновления 2.6

В новом видео о RPG Honkai: Star Rail разработчики представили способности Раппы из обновления 2.6 «История смуты на Пуньяконии». Раппа, пятизвездочный персонаж, имеет ряд уникальных атак. Свиток ниндзя: Грешный рай восстанавливает заряд и энергию при пробитии уязвимости противника, а Свиток ниндзя: Морское эхо конвертирует урон стойкости в урон суперпробития. Свиток ниндзя: Опавшие листья повышает урон пробития в зависимости от силы атаки Раппы.



Шаг ниндзя: Значение крови позволяет Раппе стремительно атаковать противников, игнорируя их атаки, и восстанавливать энергию. Ниндзюцу: Стоять несмотря ни на что и Нингу: Лепестки истребления демонов наносят мнимый урон, причем последний ударит всех противников. Техника ниндзя: Шкала выносливости добавляет заряды при пробитии уязвимости. Удар ниндзя: Глубокая решительность наносит урон всем врагам, а Верховный путь ниндзя: Сильная любовь активирует состояние Форма печати для усиления атаки. Обновление выйдет 22 октября.