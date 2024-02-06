Компания HoYoverse объявила о том, что ее космическая ролевая игра Honkai: Star Rail преодолела отметку в 100 миллионов загрузок по всему миру на PlayStation 5, ПК и мобильных устройствах.

Honkai: Star Rail - это космическая ролевая игра в жанре фэнтези с путешествием по необъятным мирам неизведанного. В игре присутствуют элементы фэнтези с мифами и легендами, интегрированными в космический научно-фантастический сюжет. В сочетании с интуитивно понятной пошаговой боевой системой, большими картами с лабиринтами и захватывающими сюжетными линиями они вместе создают межзвездную мелодию, полную сюрпризов и полезных впечатлений, которые эхом разносятся по всей Вселенной!

Honkai: Star Rail можно скачать на официальном сайте, в App Store, Google Play и в PlayStation Store на PlayStation 5. Версия 2.0 выйдет 6 февраля 2024 года.