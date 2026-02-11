Honkai: Star Rail раскрывает боевые механики Пути Радости и Яо Гуан в новом видео

Разработчики Honkai: Star Rail представили подробный видеогайд по механикам персонажей Пути Радости, в частности Яо Гуан. Этот путь отличается «шумным» стилем боя: присутствие на поле персонажей Пути Радости активирует вмешательство Ахи, создавая эффект Мига Ахи, когда персонажи действуют сообща и по очереди применяют навыки Радости. Каждый персонаж получает уникальный эффект: одни наносят урон, другие накладывают усиления или ослабления.

Ключевой ресурс Пути Радости — Юмор. Его накопление повышает уровень Радости и увеличивает урон во время Мига Ахи. После завершения Мига Ахи дух Эон забирает весь Юмор, а Аха возвращает веселье персонажам на несколько ходов.

Яо Гуан — физический персонаж Пути Радости, способный активно накапливать Юмор и усиливать союзников. При использовании навыка дух Яо Гуан превращается в веер из перьев, создавая зону, повышающую Радость команды. Базовые атаки и навыки дают союзникам единицы Юмора, а навыки Радости накладывают на врагов эффект Шепот невзгод, увеличивая получаемый ими урон Радости и восстанавливая очки навыков союзникам.

Сверхспособность Яо Гуан усиливает союзников, повышает их пробитие сопротивлений и предоставляет Ахи дополнительный ход, делая управление боем более стратегическим. Видео-гайд помогает игрокам максимально эффективно использовать механики Пути Радости и раскрывает потенциал Яо Гуан для командных комбинаций.