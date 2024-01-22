Honkai: Star Rail совместно с Infinix провели яркое мероприятие для фанатов

Компания Infinix совместно с Honkai: Star Rail организовала в Москве встречу фанатов игры. В ходе мероприятия компания продемонстрировала смартфоны, предназначенные для игр: GT 10 Pro и HOT 40 Pro.

Гостей мероприятия ждал конкурс косплея по Honkai: Star Rail, выступление исполнителя Jackie-O, занимающийся адаптациями песен из игр, аниме и K-POP, а также выступления команд каверденса. Победители косплей-дефиле получили денежные призы от организаторов и ценные подарки от Infinix.

В ход мероприятия все желающие могли лично оценить смартфоны Infinix GT 10 Pro и HOT 40. На открытых стендах можно было не только "пощупать" устройства, но и опробовать их в условиях игры Honkai: Star Rail. Последнее весьма примечательно, учитывая то, что оба смартфона весьма доступны по цене, а Star Rail является очень требовательной к железу.

HOT 40 Pro оснащен 8-ядерный процессор MediaTek Helio G99. Конфигурация памяти смартфона 8/256 Гб (UFS 2.2). Экран FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Смартфон GT 10 Pro работает на базе MediaTek Dimensity 8050 5G. Экран выполнен по технологии AMOLED и также поддерживает высокую частоту обновления до 120Гц. Оба устройства поставляются с фирменным ПО XBOOST Gaming Engine и поддерживают передовые технологии быстрой зарядки.

В рамках своей глобальной стратегии Infinix продолжает развивать игровые сообщества и киберспорт в сфере мобильных игр в России. Мероприятие в партнерстве с Honkai: Star Rail стало дальнейшим развитием этого направления и подтвердило стремление Infinix сотрудничать с разработчиками различных игровых жанров для обеспечения максимального уровня комфорта пользователей во время игровых сессий на смартфонах бренда.