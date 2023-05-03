Honkai: Star Rail заработала более 6 млн долларов США за первые 24 часа ©

После Genshin Impact у miHoYo, возможно, появился еще один хит, так как Honkai: Star Rail удалось собрать более шести миллионов долларов за первые 24 часа на рынке.

По сути, она показала результат, аналогичный тому, который был у Genshin Impact при запуске. Если быть точным, согласно данным сайта AppMagic, Honkai: Star Rail собрала 6,3 миллиона долларов в первый день, принеся 32 миллиона долларов дохода за первые шесть дней (игра была запущена 26 апреля 2023 года).

Самой крупной территорией по доходам для Honkai: Star Rail является Китай, на который приходится 39% от общего числа потративших. За ним следуют Япония (22%), США (15%) и Южная Корея (6%).

Для сравнения, в день запуска Genshin Impact собрала $4,6 млн. и принесла $31,8 млн. за первые шесть дней после запуска 28 сентября 2020 года.

Тем не менее, компания miHoYo пока официально не объявила о доходах Honkai: Star Rail, но сообщила о более чем 20 миллионах загрузок по всему миру, причем Китай по-прежнему лидирует по количеству установок (27%), за ним следуют США (12%), Япония (7%) и Россия (5%).

До запуска Honkai: Star Rail имела более 30 миллионов предварительных регистраций, как отметил аналитик Дэниел Ахмад, 21 миллион из них - из Китая. Таким образом, она имела более высокие показатели, чем Genshin Impact.

Это не означает, что Honkai: Star Rail сможет превзойти доходы Genshin Impact в долгосрочной перспективе, поскольку речь идет о сумме в 4 миллиарда долларов США. В любом случае, начало было очень хорошим, и у miHoYo определенно есть еще одна игра, которую она может поддержать в ближайшие годы.