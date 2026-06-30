HoYoverse готовится раскрыть детали коллаборации Honkai: Star Rail и Fate/stay night - стрим пройдёт уже 3 июля

HoYoverse объявила дату специальной трансляции, посвящённой обновлению 4.4 для Honkai: Star Rail. Стрим под названием «Гудок на пороге конца света» состоится 3 июля в 14:30 по московскому времени и обещает стать одним из самых ожидаемых эфиров последних месяцев.

Главной темой презентации станет не только новый контент версии 4.4, но и долгожданные подробности кроссовера с Fate/stay night [Unlimited Blade Works]. Разработчики впервые расскажут о совместной акции, которую фанаты обеих франшиз ждут уже давно.

Кроме того, во время трансляции состоится полноценная презентация нового персонажа Химеко: Нова. Судя по анонсу, именно она станет одной из центральных фигур грядущего обновления, сюжет которого продолжит историю под названием «Гудок на пороге конца света».

Посмотреть специальный эфир можно будет на официальных каналах Honkai: Star Rail в Twitch и YouTube.

Вместе с этим HoYoverse напомнила о ближайших планах: уже 30 июня в 7:00 и 8:00 по московскому времени будут опубликованы материалы с предварительным обзором персонажей версии 4.5. Таким образом, ближайшая неделя станет насыщенной на новости для поклонников Honkai: Star Rail — сначала разработчики представят героев следующего обновления, а затем раскроют новые подробности версии 4.4 и одного из самых громких кроссоверов в истории игры.