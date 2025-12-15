HoYoverse перезапускает "Валютные войны": режим Honkai: Star Rail ждут крупные изменения

Разработчики Honkai: Star Rail поделились планами по серьёзному улучшению режима «Валютные войны: Игра с нулевой суммой». Компания HoYoverse намерена доработать этот элемент игры в несколько этапов, начиная с обновлений 3.8 и 4.0, уделяя внимание как балансу, так и расширению механик.

Первый шаг будет сделан уже в патче 3.8, релиз которого намечен на 17 декабря. В нём разработчики исправят ошибку, из-за которой периодический урон мог ошибочно активировать эффект «счастливого удара». Также будет увеличен урон, наносимый напрямую связями между персонажами, и повышено максимальное значение щита для ряда эффектов. Эти параметры будут постепенно усиливаться по мере продвижения игроков по узлам «Измерения», делая прохождение более стабильным и предсказуемым.

Основные нововведения запланированы на версию 4.0. Режим «Валютные войны» получит новых сотрудников, инвестиционные среды и дополнительные стратегии развития. Кроме того, часть персонажей сменит роль и станет экспертами-консультантами, предоставляющими команде уникальные бонусы. В HoYoverse подчеркнули, что работа над режимом не завершится на этих обновлениях, а его развитие продолжится и в будущем.