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Honkai: Star Rail 26.04.2023
Ролевая, Мультиплеер, Пошаговая, От третьего лица, Аниме
7.6 539 оценок

HoYoverse подает в суд на стримера за утечку нового героя Honkai: Star Rail

butcher69 butcher69

Издатель HoYoverse официально подал иск против игрока по имени Exciter98, который транслировал геймплей с новым персонажем Honkai: Star Rail до официального релиза. Истец утверждает, что стример нарушил авторские права, показав контент раньше времени и нанеся ущерб маркетинговой кампании игры.

По данным иска, Exciter98 вёл трансляцию в Discord-канале с 12 тысячами участников, демонстрируя героиню Касторию — персонажа, который должен был впервые появиться только на The Game Awards 2024. HoYoverse настаивает, что такие утечки «портят впечатление» для честных игроков и осложняют работу команды по продвижению проекта.

Компания требует от стримера компенсацию в размере 150 тысяч долларов за нарушение авторских прав. При этом HoYoverse уже подала более 500 исков, включая дела о раскрытии коммерческой тайны.

Хотя в иске не уточняется, как именно Exciter98 получил доступ к неанонсированному контенту, издатель подчеркивает, что этот факт не имеет значения. Эксперты считают, что подобные меры направлены скорее на устрашение потенциальных сливщиков, чем на предотвращение утечек.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Raphtallia
4
Рикочико

Надеюсь аудитория Хонкая бунт против этих исков устроит.

4
palach006

А тут бунт на что? Вроде со стороны компании логичное действие на слив её данных

2
RandySavage palach006

Ой,божечки!Толпари увидали будущего героя!Всё!Ярд грена потерян!Разрабы такие разрабы.Постоянно чего-то там темнят,секретничают словно они там не игры,а оружие массового поражения разрабатывают.Ну слили и слили,горе-то какое.Из-за этого теперь челу жизнь ломать?Разрабов давно пора в этом плане уже приструнить.Мне очень интересно как они будут доказывать,что из-за этого слива они какие-то деньги потеряли.

ilya178G

Чем больше таких исков, тем ещё больше будет утечек. Контора никак не осознает что с утечками надо конкурировать а не бороться а сами утечки будут переходить в плоскость полной анонимности и стримы будут проводиться из под tor пойди найди стримера до которого может быть 10-15 нод, раскиданных по всему шарику

З.Ы школота накидайте клоунов, ведь всё что вы можете своими дряблыми ручками это щёлкать эмодзи под комментами так как вас рвёт с такого

3
palach006

Ну видимо со стороны компании их пиар компаний и презентации с демонстрациями достаточно.

Не будут же они тупо показывать персонажей сразу как только планируют и разрабатывают

1
ilya178G palach006

Но тем не менее, они дают ознакомиться с ними, значит должны понимать что могут быть утечки. Я думаю с таким подходом от них "китайского" мало что осталось, этот подход, он типичный для американских контор - засудить влоб, провоцирующий силу противодействия пропорциональную аудитории

palach006 ilya178G

Полностью согласен

adc64real

Очередной пук в лужу. И некого не смущает, что Кастория вышла пару месяцев назад. Либо у разрабов беды с башкой или позднее зажигание.

Кей Овальд

Ну, вообще-то наоборот честным игрокам необходима информация о сливах, что бы планировать крутки, а не полагаться на случай пытаясь понять нужен им этот персонаж или нет.

Mundfish

Удивительно, но всем безразлично, что персонажей ZZZ сливают. Даже не слышно новостей о том, что кто-то подал иск на человека, который это делает. Зато я видел информацию о суде над тем, кто сливал персонажей Honkai. И после этого нам урезают доступ к бесплатным ресурсам.

Laver1

Тем временем западная компания в китае подать на кого то в суд в принципе не может. И там воруют интеллектуальную собственность на раз два три. Как кайфово жить в западном мире, но у себя его законы не соблюдать, а в этом западном мире использовать на всю катушку.