HoYoverse подает в суд на стримера за утечку нового героя Honkai: Star Rail

Издатель HoYoverse официально подал иск против игрока по имени Exciter98, который транслировал геймплей с новым персонажем Honkai: Star Rail до официального релиза. Истец утверждает, что стример нарушил авторские права, показав контент раньше времени и нанеся ущерб маркетинговой кампании игры.

По данным иска, Exciter98 вёл трансляцию в Discord-канале с 12 тысячами участников, демонстрируя героиню Касторию — персонажа, который должен был впервые появиться только на The Game Awards 2024. HoYoverse настаивает, что такие утечки «портят впечатление» для честных игроков и осложняют работу команды по продвижению проекта.

Компания требует от стримера компенсацию в размере 150 тысяч долларов за нарушение авторских прав. При этом HoYoverse уже подала более 500 исков, включая дела о раскрытии коммерческой тайны.

Хотя в иске не уточняется, как именно Exciter98 получил доступ к неанонсированному контенту, издатель подчеркивает, что этот факт не имеет значения. Эксперты считают, что подобные меры направлены скорее на устрашение потенциальных сливщиков, чем на предотвращение утечек.