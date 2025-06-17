HoYoverse подает в суд на стримера за утечку нового героя Honkai: Star Rail

Издатель HoYoverse официально подал иск против игрока по имени Exciter98, который транслировал геймплей с новым персонажем Honkai: Star Rail до официального релиза. Истец утверждает, что стример нарушил авторские права, показав контент раньше времени и нанеся ущерб маркетинговой кампании игры.
По данным иска, Exciter98 вёл трансляцию в Discord-канале с 12 тысячами участников, демонстрируя героиню Касторию — персонажа, который должен был впервые появиться только на The Game Awards 2024. HoYoverse настаивает, что такие утечки «портят впечатление» для честных игроков и осложняют работу команды по продвижению проекта.
Компания требует от стримера компенсацию в размере 150 тысяч долларов за нарушение авторских прав. При этом HoYoverse уже подала более 500 исков, включая дела о раскрытии коммерческой тайны.
Хотя в иске не уточняется, как именно Exciter98 получил доступ к неанонсированному контенту, издатель подчеркивает, что этот факт не имеет значения. Эксперты считают, что подобные меры направлены скорее на устрашение потенциальных сливщиков, чем на предотвращение утечек.
Надеюсь аудитория Хонкая бунт против этих исков устроит.
А тут бунт на что? Вроде со стороны компании логичное действие на слив её данных
Ой,божечки!Толпари увидали будущего героя!Всё!Ярд грена потерян!Разрабы такие разрабы.Постоянно чего-то там темнят,секретничают словно они там не игры,а оружие массового поражения разрабатывают.Ну слили и слили,горе-то какое.Из-за этого теперь челу жизнь ломать?Разрабов давно пора в этом плане уже приструнить.Мне очень интересно как они будут доказывать,что из-за этого слива они какие-то деньги потеряли.
Чем больше таких исков, тем ещё больше будет утечек. Контора никак не осознает что с утечками надо конкурировать а не бороться а сами утечки будут переходить в плоскость полной анонимности и стримы будут проводиться из под tor пойди найди стримера до которого может быть 10-15 нод, раскиданных по всему шарику
З.Ы школота накидайте клоунов, ведь всё что вы можете своими дряблыми ручками это щёлкать эмодзи под комментами так как вас рвёт с такого
Ну видимо со стороны компании их пиар компаний и презентации с демонстрациями достаточно.
Не будут же они тупо показывать персонажей сразу как только планируют и разрабатывают
Но тем не менее, они дают ознакомиться с ними, значит должны понимать что могут быть утечки. Я думаю с таким подходом от них "китайского" мало что осталось, этот подход, он типичный для американских контор - засудить влоб, провоцирующий силу противодействия пропорциональную аудитории
Полностью согласен
Очередной пук в лужу. И некого не смущает, что Кастория вышла пару месяцев назад. Либо у разрабов беды с башкой или позднее зажигание.
Ну, вообще-то наоборот честным игрокам необходима информация о сливах, что бы планировать крутки, а не полагаться на случай пытаясь понять нужен им этот персонаж или нет.
Удивительно, но всем безразлично, что персонажей ZZZ сливают. Даже не слышно новостей о том, что кто-то подал иск на человека, который это делает. Зато я видел информацию о суде над тем, кто сливал персонажей Honkai. И после этого нам урезают доступ к бесплатным ресурсам.
Тем временем западная компания в китае подать на кого то в суд в принципе не может. И там воруют интеллектуальную собственность на раз два три. Как кайфово жить в западном мире, но у себя его законы не соблюдать, а в этом западном мире использовать на всю катушку.