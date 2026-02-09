HoYoverse показала атмосферный анимационный трейлер Honkai: Star Rail о Яо Гуан

HoYoverse выпустила новый анимационный ролик импровизированного тура Honkai: Star Rail под названием «По ту сторону удачи и беды». Видео посвящено Яо Гуан — первому персонажу Пути Радости, который вскоре появится в игре. Трейлер раскрывает образ героини через призму предсказаний, риска и неизбежности судьбы.

Яо Гуан предстает загадочной и решительной фигурой, способной идти навстречу опасности, даже зная о грядущих бедах. Используя Глаз Охоты, она видит возможные варианты будущего, но понимает, что предначертанное нельзя просто отменить — его можно лишь переосмыслить. Ролик задаётся вопросом: возможно ли изменить судьбу, если предсказание сулит лишь несчастья?

По лору игры Яо Гуан — старшая соученица Фу Сюань и ключевой советник Альянса Сяньчжоу по гаданию. Для местных жителей она известна как «Госпожа Яо», богиня удачи, чьи предсказания помогают преодолевать кризисы и находить верный путь даже в самые мрачные времена.