HoyoVerse показали способности и механики Цзин Юаня в новом геймплейном трейлере Honkai: Star Rail ©

Сегодня разработчик Genshin Impact компания HoyoVerse выпускает новый баннер в своей новой ролевой игре Honkai: Star Rail, в котором представлен совершенно новый персонаж.

Новичок - это пятизвездочный персонаж молнии/эрудиции Цзин Юань.

В честь дебюта HoYoverse выпустила обширный трейлер, демонстрирующий игровой процесс Цзин Юаня, который вы можете посмотреть ниже.

Возможно, вы уже знакомы с ним, поскольку несколько дней назад он был показан в великолепном анимационном ролике и в другом вступительном трейлере.

Обладая стальным телом, он бросает вызов чуме. Обладая непревзойденной мудростью, он защищает Сяньчжоу. С закрытыми глазами он торжествует над бескрайним пространством. Дремлющий генерал... Почему он вдруг открыл глаза? Это из-за вторжения врага или внезапной перемены на Лофу?