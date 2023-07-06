Hoyoverse раскрыла информацию о двух будущих персонажах Honkai: Star Rail ©

Сегодня разработчик Honkai: Star Rail компания Hoyoverse раскрыла информацию о двух будущих персонажах, которые появятся в популярной бесплатной ролевой игре.

Первый - Фу Сюань, она является пятизвездочным персонажем квантового типа, идущим по пути Сохранения. Ее озвучивает Сара Вайденхефт на английском языке и Мику Ито на японском. Она уже появлялась в сюжете, поэтому должна оказаться знакомой многим игрокам.

Глава комиссии по прорицаниям Сянчжоу Луофу. Уверенный в себе и прямолинейный мудрец. Используя свой третий глаз и матрицу предвидения, Фу Сюань рассчитывает маршрут Сяньчжоу и предсказывает судьбу будущих событий. Она твердо уверена, что все, что она делает, является "лучшим решением" для сложившейся ситуации. Фу Сюань ждет обещанного генералом "отречения от престола". Однако этот день все еще кажется... очень далеким.

Второй персонаж - Рысь, четырехзвездочный персонаж Квантового элемента, идущий по пути Изобилия. Ее озвучивают Риса Мей на английском и Харука Теруи на японском.

В семье Ландау все очень просто: Если ты хочешь что-то сделать, просто иди и сделай это". Младшая дочь семьи Ландау и одна из лучших исследователей экстремальных условий Белобога. Она очень способна к действиям, несмотря на кажущееся отсутствие мотивации. Она только кажется интровертом и ленивой, чтобы избежать ненужной социализации. Что касается того, что считается ненужной социализацией - "Хм, разве не вся социализация является ненужной?".

Honkai: Star Rail - это пошаговая ролевая игра, в которую можно играть бесплатно в однопользовательском режиме. Она доступна для ПК через отдельный клиент и Epic Games Store, а также на устройствах iOS и Android. Хотя разработчики заявили, что они работают над портом для PlayStation 5, никакой конкретной даты выхода, кроме "Q4 2023", пока не сообщается.