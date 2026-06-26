HoYoverse раскрыла прошлое Химеко и представила самого загадочного Лорда Опустошителей в трейлере Honkai: Star Rail

HoYoverse опубликовала новый анимационный лорный трейлер Honkai: Star Rail под названием «Смерть Радости», посвятив его прошлому Химеко и одному из ключевых антагонистов вселенной игры — Лорду Опустошителю Асату Прамаду. Ролик не только раскрывает новые детали биографии героини, но и позволяет лучше понять философию одного из самых опасных представителей Легиона Антиматерии.

В центре внимания трейлера оказывается юная Химеко, её отец и Асат Прамад. Через драматичные реплики разработчики показывают столкновение идеалов персонажей, а также намекают на события, сыгравшие важную роль в становлении будущей участницы «Звёздного экспресса». Одновременно ролик раскрывает характер самого Асата, который предпочитает управлять войной из тени, а не участвовать в сражениях лично.

По официальному описанию HoYoverse, Асат Прамад считается самым человечным среди Лордов Опустошителей. Вместо открытых атак он годами выстраивает сложные стратегии, превращая разрушение в тщательно спланированный процесс. Одним из самых известных эпизодов его деятельности стало уничтожение Кольца Огул — операции, подготовка к которой заняла более века.

Фраза «Разрушение — это конец смеха, это скорбь, а не ликование» стала центральной темой нового трейлера и подчёркивает мировоззрение персонажа. Подобные ролики уже стали визитной карточкой Honkai: Star Rail, позволяя разработчикам постепенно раскрывать историю мира и его ключевых героев без прямых сюжетных спойлеров. Новый трейлер продолжает эту традицию, расширяя лор игры и подготавливая почву для будущих событий.