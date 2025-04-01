HoYoverse выпустила анимационную короткометражку о прошлом Кастории из Honkai Star Rail

HoYoverse продолжает развивать вселенную Honkai Star Rail, представляя новых героев и их истории. На этот раз компания выпустила анимационную короткометражку, посвященную Кастории.

Видео рассказывает о трагическом прошлом героини. Будучи «слугой смерти», Кастория долгие годы даровала покой другим, что оставило неизгладимый след в её душе.

С точки зрения геймплея Кастория — 5-звездочный персонаж пути Память, использующий Квантовый урон. Судя по всему, разработчики HoYoverse готовят её к скорому баннеру, подогревая интерес игроков к круткам.