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Honkai: Star Rail 26.04.2023
Ролевая, Мультиплеер, Пошаговая, От третьего лица, Аниме
7.7 529 оценок

HoYoverse выпустила анимационную короткометражку о прошлом Кастории из Honkai Star Rail

butcher69 butcher69

HoYoverse продолжает развивать вселенную Honkai Star Rail, представляя новых героев и их истории. На этот раз компания выпустила анимационную короткометражку, посвященную Кастории.

Видео рассказывает о трагическом прошлом героини. Будучи «слугой смерти», Кастория долгие годы даровала покой другим, что оставило неизгладимый след в её душе.

С точки зрения геймплея Кастория — 5-звездочный персонаж пути Память, использующий Квантовый урон. Судя по всему, разработчики HoYoverse готовят её к скорому баннеру, подогревая интерес игроков к круткам.

7
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
oleg21412

Расширение лора персонажей придаёт игре дополнительную глубину.

3
Кей Овальд

Шикарная вещь, как и с анимашкой про Светлячка.

2
JoyousOktonar

Цель для круток

0