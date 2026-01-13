Инсайдер Honkai: Star Rail проигнорировал суд и неожиданно отделался небольшим штрафом

Инсайдер Honkai: Star Rail сумел неожиданно отделаться сравнительно небольшим штрафом, несмотря на то что полностью проигнорировал судебный процесс. Речь идёт об Альфредо Лопесе, который в 2025 году выложил в Discord предрелизную демонстрацию персонажа Касторис, доступную тогда только разработчикам.

HoYoverse потребовала с него максимальную компенсацию — более 150 тысяч долларов за нарушение авторских прав, однако Лопес не явился в суд и никак не ответил на иск. При этом в переписке он открыто заявлял, что у компании «всего пара скриншотов» и ситуация его не беспокоит.

Несмотря на это, судья учёл, что утечка была удалена, и сократил сумму взыскания до 15 тысяч долларов, добавив ещё 1,5 тысячи на оплату юридических расходов. В итоге вместо шестизначного иска инсайдеру придётся заплатить около 16,5 тысячи долларов.

Случай уже называют редким примером того, как крупному игровому издателю не удалось добиться максимального наказания за утечку, даже при полном игнорировании суда со стороны ответчика.