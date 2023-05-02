Honkai: Star Rail 26.04.2023
7.4 106 оценок

Композитор Honkai: Star Rail рассказал, чем вдохновлялся при создании чарующего саундтрека игры

©
Gutsz
Новости

Honkai: Star Rail отправляет игроков в далекий мир научной фантастики со множеством персонажей, уникальных историй и событий. Однако это еще далеко не все, над чем так усердно работали разработчики в студии HoYoverse. Неотъемлемым элементом Honkai: Star Rail стало также музыкальное сопровождение, где объединяется сразу несколько жанров музыки и её стилей. Один из композиторов игры подробнее рассказал о том, что же послужило вдохновением для саундтрека.

На официальном YouTube-канале Honkai: Star Rail появилось новое видео, которое посвятили музыкальному сопровождению на планете Ярило-VI. В этом месте создатели игры с помощью музыки хотели подчеркнуть суровый климат планеты, где возведены самые гостеприимные поселения людей.

По словам композитора, команда хотела подчеркнуть европейский стиль архитектуры главного города на планете Ярило-VI, поэтому в музыке используются соответствующий стиль. Вдохновением для разработчиков послужили уличные артисты в Европе, оживленность на Шанхая и атмосфера повседневности. В HoYoverse решили объединить эти настроения, чтобы через музыкальное сопровождение сделать город оживленным и приятным.

5
2
Последние посты по игре Honkai: Star Rail
Разработчики Honkai: Star Rail рассказали, как они использовали ИИ при создании игры
Разработчики Honkai: Star Rail рассказали, как они использовали ИИ при создании игры
Гайд на персонажа Вельт из Honkai: Star Rail - Реликвии, конусы и другие детали сборки
Гайд на персонажа Вельт из Honkai: Star Rail - Реликвии, конусы и другие детали сборки
Гайд на персонажа Пела из Honkai: Star Rail - Реликвии, конусы и другие детали сборки
Гайд на персонажа Пела из Honkai: Star Rail - Реликвии, конусы и другие детали сборки
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Dimples

Кому нужен ост то вот. )

1
Observia

под этот саунд самый эпичный бой за всю историю гачи игр, имхо

0