Композитор Honkai: Star Rail рассказал, чем вдохновлялся при создании чарующего саундтрека игры ©

Honkai: Star Rail отправляет игроков в далекий мир научной фантастики со множеством персонажей, уникальных историй и событий. Однако это еще далеко не все, над чем так усердно работали разработчики в студии HoYoverse. Неотъемлемым элементом Honkai: Star Rail стало также музыкальное сопровождение, где объединяется сразу несколько жанров музыки и её стилей. Один из композиторов игры подробнее рассказал о том, что же послужило вдохновением для саундтрека.

На официальном YouTube-канале Honkai: Star Rail появилось новое видео, которое посвятили музыкальному сопровождению на планете Ярило-VI. В этом месте создатели игры с помощью музыки хотели подчеркнуть суровый климат планеты, где возведены самые гостеприимные поселения людей.

По словам композитора, команда хотела подчеркнуть европейский стиль архитектуры главного города на планете Ярило-VI, поэтому в музыке используются соответствующий стиль. Вдохновением для разработчиков послужили уличные артисты в Европе, оживленность на Шанхая и атмосфера повседневности. В HoYoverse решили объединить эти настроения, чтобы через музыкальное сопровождение сделать город оживленным и приятным.