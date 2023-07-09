Крупное обновление 1.2 для Honkai: Star Rail выходит 19 июля ©

В игре Honkai: Star Rail 19 июля выйдет следующее крупное обновление контента - версия 1.2 "И бессмертие не вечно". Оно включает в себя окончание текущей сюжетной линии на корабле Xianzhou Luofu и трех новых играбельных персонажей - Blade, Kafka и Luka. Смотрите первый трейлер ниже.

Станут доступны две новые области - Комиссию по алхимии и Чешуйчатое ущелье - и секреты, связанные с альянсом. Также появятся некоторые события/

Honkai: Star Rail доступна для iOS, Android и ПК. Она также выйдет на PS5 в 4 квартале 2023 года. Ознакомьтесь с нашим обзором здесь.