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Honkai: Star Rail 26.04.2023
Ролевая, Мультиплеер, Пошаговая, От третьего лица, Аниме
7.7 517 оценок

Крупное обновление 3.1 для Honkai Star Rail покажут 14 февраля

butcher69
Новости

miHoYo официально анонсировала дату трансляции обновление 3.1 для Honkai: Star Rail. Прямая трансляция, посвященная новому контенту, состоится 14 февраля.

Главными героями обновления станут Мидей и Трибби. Мидей – персонаж Разрушения, использующий воображаемый урон и стремящийся к Coreflame of Strife. Трибби представляет путь Гармонии, наносит квантовый урон и состоит из трех существ: Трибби, Трианны и Триннона, известных под общим именем Трибиос.

Обновление продолжит сюжетную линию Амфорея, которая уже стала самой масштабной в игре, охватывая восемь обновлений. Игроки узнают, как развиваются события Trailblaze, а также смогут испытать новые механики и испытания.

Honkai: Star Rail доступна на PS5, PC, iOS и Android.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
LexxSentano

проскипаю эту парочку, ибо следующая за ними, в теории, гораздо интереснее, по вайфу фактору!))

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Кей Овальд

Все четверо мимо ради Касторочки. :)

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