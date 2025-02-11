Крупное обновление 3.1 для Honkai Star Rail покажут 14 февраля

miHoYo официально анонсировала дату трансляции обновление 3.1 для Honkai: Star Rail. Прямая трансляция, посвященная новому контенту, состоится 14 февраля.

Главными героями обновления станут Мидей и Трибби. Мидей – персонаж Разрушения, использующий воображаемый урон и стремящийся к Coreflame of Strife. Трибби представляет путь Гармонии, наносит квантовый урон и состоит из трех существ: Трибби, Трианны и Триннона, известных под общим именем Трибиос.

Обновление продолжит сюжетную линию Амфорея, которая уже стала самой масштабной в игре, охватывая восемь обновлений. Игроки узнают, как развиваются события Trailblaze, а также смогут испытать новые механики и испытания.

Honkai: Star Rail доступна на PS5, PC, iOS и Android.