Лето продолжается: специальный стрим Honkai: Star Rail 4.5 состоится 14 августа

Разработчики Honkai: Star Rail объявили дату специальной трансляции, посвящённой обновлению версии 4.5. Выпуск получил название «Ставки в городе тысячи звёзд», а презентация новых материалов состоится уже в эту пятницу, 14 августа.

Прямой эфир начнётся в 14:30 по московскому времени. Трансляция пройдёт на официальных каналах Honkai: Star Rail в Twitch и YouTube.

Главной темой презентации станет новое сюжетное продолжение Освоения. На этот раз Первопроходцам предстоит столкнуться с событиями, которые происходят вскоре после завершения путешествия в Двумернию или, судя по формулировке разработчиков, спустя значительный промежуток времени. Подробности сюжета пока не раскрываются, поэтому специальный стрим должен пролить больше света на дальнейшее развитие истории.

При этом летняя тематика обновления уже не оставляет особых сомнений. Ранее HoYoverse представила новые вариации Зарянки и Авантюрина, получившие имена Зарянка: Яснопея и Авантюрин: Прибой. Судя по анонсу трансляции, именно эти персонажи станут одними из главных героев версии 4.5.

Таким образом, разработчики готовят для игроков очередную порцию летнего контента, но за солнечным настроением, судя по всему, последует продолжение масштабной сюжетной линии. Больше подробностей о персонажах, событиях и других нововведениях версии 4.5 станет известно во время прямого эфира 14 августа.