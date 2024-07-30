"Любительница покушать" Юньли в кинематографичном трейлере Honkai: Star Rail

Недавно разработчики из студии miHoYo опубликовали геймплейный трейлер новой героини по имени Юньли, которая появится в версии 2.4 Honkai: Star Rail. Тогда девушка удивила игроков своей безобидной внешностью, скрывающей в себе настоящего мастера фехтования с огромным мечом. Как оказалось, Юньли любит не только большие мечи, но и вкусно покушать, и новый трейлер игры это наглядно демонстрирует.
В преддверии скорого выхода патча авторы Honkai: Star Rail опубликовали кинематографичный трейлер Юньли. Разработчики не упустили шанса показать в ролике, на что способна новая героиня в гневе. Обычно Юньли добрая и отзывчивая, но она не станет терпеть, когда у неё отбирают сочный шашлык. Поэтому простая погоня за вором внезапно оборачивается эффектным сражением с группой противников.
Юньли — пятизвездочный персонаж физического типа, идущий по Пути Разрушения. Более детально ознакомиться с её навыками можно в отдельном посте. Она будет доступна в Honkai: Star Rail сразу после выхода обновления 2.4, которое выйдет завтра — 31 июля. Предзагрузка свежего патча уже доступна как на ПК, так и на мобильных платформах.
Интересно сенсея генерала выпустят из тюрьмы? Я скучаю по ней. Мне она понравилась.
Ага, я надеялся на продолжение сюжета Лочи и Цзинлю по убийству Яоши.
Но в этот раз у нас, судя по всему, будут новые враги борисийцы.
Увидим. Просто как по мне из этой фракции она сильнейший боец ведь ее пока она сама не сдалась не смогли победить.
Любительницы кушать обычно по другому выглядят
Очень прикольный ролик, но качество как-то хромает. Особенно в сравнении с шикарным прошлым роликом. Как-будто в 720р монтировали.
Я считаю Юнли самым ужасным персонажем хср в плане дизайна и трейлер еще больше ухудшает мое мнение о ней