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Honkai: Star Rail 26.04.2023
Ролевая, Мультиплеер, Пошаговая, От третьего лица, Аниме
7.8 447 оценок

"Любительница покушать" Юньли в кинематографичном трейлере Honkai: Star Rail

Gutsz
Новости

Недавно разработчики из студии miHoYo опубликовали геймплейный трейлер новой героини по имени Юньли, которая появится в версии 2.4 Honkai: Star Rail. Тогда девушка удивила игроков своей безобидной внешностью, скрывающей в себе настоящего мастера фехтования с огромным мечом. Как оказалось, Юньли любит не только большие мечи, но и вкусно покушать, и новый трейлер игры это наглядно демонстрирует.

В преддверии скорого выхода патча авторы Honkai: Star Rail опубликовали кинематографичный трейлер Юньли. Разработчики не упустили шанса показать в ролике, на что способна новая героиня в гневе. Обычно Юньли добрая и отзывчивая, но она не станет терпеть, когда у неё отбирают сочный шашлык. Поэтому простая погоня за вором внезапно оборачивается эффектным сражением с группой противников.

Юньли — пятизвездочный персонаж физического типа, идущий по Пути Разрушения. Более детально ознакомиться с её навыками можно в отдельном посте. Она будет доступна в Honkai: Star Rail сразу после выхода обновления 2.4, которое выйдет завтра — 31 июля. Предзагрузка свежего патча уже доступна как на ПК, так и на мобильных платформах.

-1
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Лобо

Интересно сенсея генерала выпустят из тюрьмы? Я скучаю по ней. Мне она понравилась.

1
Кей Овальд

Ага, я надеялся на продолжение сюжета Лочи и Цзинлю по убийству Яоши.
Но в этот раз у нас, судя по всему, будут новые враги борисийцы.

0
Лобо Кей Овальд

Увидим. Просто как по мне из этой фракции она сильнейший боец ведь ее пока она сама не сдалась не смогли победить.

1
Gelyr

Любительницы кушать обычно по другому выглядят

1
Кей Овальд

Очень прикольный ролик, но качество как-то хромает. Особенно в сравнении с шикарным прошлым роликом. Как-будто в 720р монтировали.

0
Тисекрий

Я считаю Юнли самым ужасным персонажем хср в плане дизайна и трейлер еще больше ухудшает мое мнение о ней

-1