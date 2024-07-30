"Любительница покушать" Юньли в кинематографичном трейлере Honkai: Star Rail

Недавно разработчики из студии miHoYo опубликовали геймплейный трейлер новой героини по имени Юньли, которая появится в версии 2.4 Honkai: Star Rail. Тогда девушка удивила игроков своей безобидной внешностью, скрывающей в себе настоящего мастера фехтования с огромным мечом. Как оказалось, Юньли любит не только большие мечи, но и вкусно покушать, и новый трейлер игры это наглядно демонстрирует.

В преддверии скорого выхода патча авторы Honkai: Star Rail опубликовали кинематографичный трейлер Юньли. Разработчики не упустили шанса показать в ролике, на что способна новая героиня в гневе. Обычно Юньли добрая и отзывчивая, но она не станет терпеть, когда у неё отбирают сочный шашлык. Поэтому простая погоня за вором внезапно оборачивается эффектным сражением с группой противников.

Юньли — пятизвездочный персонаж физического типа, идущий по Пути Разрушения. Более детально ознакомиться с её навыками можно в отдельном посте. Она будет доступна в Honkai: Star Rail сразу после выхода обновления 2.4, которое выйдет завтра — 31 июля. Предзагрузка свежего патча уже доступна как на ПК, так и на мобильных платформах.