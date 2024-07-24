"Маленькая девочка с огромным мечом" - новый ролик по Honkai: Star Rail знакомит игроков с Юньли

В тактической игре Honkai: Star Rail версии 2.4 будет в очередной раз расширен ассортимент играбельных персонажей. К уже любимым и хорошо зарекомендовавшим себя героям присоединится опытная воительница Юньли. Несмотря на свою очаровательную красоту и юный возраст, она прошла через суровые тренировки и теперь считается настоящим мастером фехтования. Её полная предыстория, а также особенности геймплея были раскрыты разработчиками в специальном ролике.

Юньли — персонаж физического типа, следующая по Пути Разрушения и владеющая массивным мечом с мощными атаками. Она отлично умеет использовать вес своего огромного меча, чтобы превратить защиту в нападение. Её талант позволяет ей мгновенно восстанавливать энергию после получения удара и контрудара. Навык "Ударная волна" восстанавливает здоровье и наносит физический урон выбранной цели, а также противникам вокруг неё. Сверхспособность Юньли расходует энергию, получает статус Блок и накладывает его на всех противников до конца следующего хода. Вместе с этим критический урон от следующей контратаки героини повышается. Если во время этого эффекта активируется талант, Юньли использует контратаку Интуит.

Юньли появится в Honkai: Star Rail уже через несколько дней. Разработчики добавят её в следующем баннере, который будет обновлен вместе с выходом обновления 2.4. Релиз патча запланирован на 31 июля.